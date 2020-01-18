Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A51. Достойный преемник культового смартфона

2020-01-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A51; [323]
Самым продаваемым смартфоном прошлого года в России стал Samsung Galaxy A50. В чем секрет его успеха? Сочетание AMOLED-дисплея со встроенным дактилоскопом, тройной камеры, отличной производительности и высокой автономности по вполне демократичной цене. Недавно на отечественный рынок вышел его преемник Samsung Galaxy A51. По силам ли ему повторить успех уже ставшего культовым предшественника?

Дизайн

Внешне Galaxy A51 очень сильно отличается от Galaxy A50. Во-первых, если раньше фронтальная камера располагалась в «капле», то теперь она просто врезана в дисплей. Разумеется, так камера смотрится аккуратнее. Во-вторых, основная камера теперь расположена в прямоугольном блоке – поговаривают, что в таком стиле будут выполнены будущие флагманы Galax S20. Самих модулей уже четыре, а не три, как раньше.

Задняя панель, выполненная из пластика, получила не просто градиентные расцветки, а еще и узоры, замысловато переливающиеся под разными углами. С точки зрения эргономики аппарат почти не изменился (по-прежнему крупный и довольно тонкий), а потому пользоваться им одной рукой все так же проблематично.

Дисплей

Как и в Galaxy A50, здесь используется Super AMOLED-панель, которая на 0,1 дюйма крупнее. Это 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1080:2400 пикселей (плотность 405 ppi), соотношением сторон 20:9, защитным стеклом Gorilla Glass 3, отличной цветопередачей, максимальной яркостью 602 кд/м2, бесконечной контрастностью и полезной функцией Always On Display. Благодаря использованию крохотного выреза и довольно тонким рамкам, экран здесь занимает 87.4% площади передней панели (согласно GSMArena). Это очень высокий показатель для среднего сегмента – для сравнения, у флагмана iPhone 11 Pro он равен лишь 82.1%, а у конкурента Redmi Note 8 Pro – 84.9%.

Железо и производительность

К сожалению, в плане производительности новинка лишь немногим лучше предшественника. Если в Galaxy A50 использовался фирменный чипсет Exynos 9610, то здесь работает SoC Exynos 9611. Это 10-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой до 2.3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, которая серьезно уступает в производительности конкуренту Redmi Note 8 Pro с его MediaTek Helio G90T. Но и его мощи вкупе с 4 ГБ оперативной памяти вполне достаточно для большинства нужд и даже для требовательных игр на средних-высоких настройках графики.
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Камера

В Samsung не смогли пройти мимо тренда на квадрокамеры и наделили ей свою амбициозную новинку. Главный модуль характеризуется 48 Мп датчиком и оптикой с дифрагмой f/2.0. Снимки с этой камеры получаются детализированными (особенно с хорошим освещением) и с отличным (для смартфонов) динамическим диапазоном.

Сверхширокоугольный модуль получил 12 Мп датчик и оптику с ЭФР 13 мм. По качеству снимки с этой камеры серьезно уступают главному модулю, но хочется похвалить Samsung за устранение дисторсии, из-за которой расплываются края объектов. Также стоит отметить модуль для макросъемки, который получил разрешение 5 Мп, а не 2 Мп, как у большинства остальных квадрокамер. Четвертый модуль здесь нужен анализа глубины сцены и создания размытия заднего плана. Видео теперь можно снимать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду, однако эффективная стабилизация работает только в разрешении 1080p.

Аккумулятор и автономность

Здесь используется все тот же аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, который в сочетании с AMOLED-экраном и довольно энергоэффективным процессором демонстрирует высокие показатели автономности. При обычном сценарии использовании его вполне хватает на полтора дня. Мощность быстрой зарядки осталась на том же уровне – 15 Вт. Это значит, что зарядка от 0 до 100% займет 1 час и 50 минут.

Одной строкой

Отдельно отметим подэкранный сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников, отдельный слот для карт памяти microSD до 1 ТБ и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A51 в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 20 тысяч рублей. Его главный конкурент Redmi Note 8 Pro стоит на две тысячи дешевле, предлагает намного более мощный процессор, 6 ГБ оперативной памяти, квадрокамеру с 64 Мп главным модулем и аккумулятор на 4500 мАч, но при этом он имеет IPS-дисплей, который уступает AMOLED-панели как минимум в контрастности. Также отметим Honor 9X Premium и Xiaomi Mi 9T с безрамочными экранами и выдвижными фронтальными камерами. Первый подешевле и с IPS-дисплеем, а второй подороже, помощнее и с AMOLED-экраном.

Вывод

Samsung Galaxy A51 взорвал отечественный рынок, потому что никто не ожидал от корейцев такого сочетания характеристик и цены. Samsung Galaxy A51 выглядит логичным продолжением, но лидером продаж ему стать – улучшения не столь значительны, а вот конкуренты в лице того же Redmi Note 8 Pro прокачались довольно сильно. Впрочем, стать одной из самых популярных моделей первой половины года этой новинке вполне силам.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A51
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