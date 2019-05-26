Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A70. Огромный смартфон с быстрым процессором

2019-05-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A70; [218]
В начале этого года компания Samsung представила обновленную линейку смартфонов Galaxy A. Мы уже рассмотрели достоинства и недостатки бюджетного A20, среднебюджетного A30, компактного Galaxy A40 и среднеуровневого A50. Следующий на очереди – почти флагман Galaxy A70, который выделяется размерами экрана и очень ёмкой батареей.

Дизайн

Внешне Galaxy A70 почти не отличается от младшего собрата Galaxy A50: крохотный вырез для фронтальной камеры, очень тонкая нижняя рамка, скругленные грани, вертикально ориентированная тройная камера, градиентная расцветка и выполненная под стекло задняя панель из пластика, которую Samsung называет 3D Glasstic. Доступных расцветок три: белая, синяя и черная.

Главное отличие заключается в размерах экрана: 6,7- против 6,4-дюйма или 158,5:74,7 мм против 164,3:76,7 мм. Несмотря на огромный экран, смартфоном даже можно пользоваться одной рукой – спасибо минимальным рамкам и новой фирменной оболочке One UI, которая максимально эффективно использует рабочее пространство.

Экран

Galaxy A70 получил самый большой дисплей среди актуальных смартфонов Samsung. Речь идет о 6,7-дюймовой OLED-панели с разрешением 1080:2400 пикселей (плотность 393 ppi), соотношением сторон 20:9, максимальным уровнем яркости 404 кд/м2, минимальным уровнем яркости 1,8 кд/м2, бесконечной контрастностью (спаcибо OLED) и широкими углами обзора.

Благодаря тонким рамкам и миниатюрному вырезу дисплей здесь занимает 86% площади передней панели. Это очень высокий показатель, который близок к цифрам флагманского Galaxy S10+ – 88.9%. У iPhone XS, например, экран занимает 84,4%. Здесь же отметим интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, который, по отзывам многочисленных пользователей, не всегда реагирует на нажатия.

Железо и производительность

За аппаратную мощь здесь отвечает новенький чипсет Snapdragon 675, в распоряжении которого 8 ядер с тактовой частотой до 2 ГГц и графика Adreno 612. Удивительно, но в плане производительности одного лишь процессора Snapdragon 675 умудряется соперничать с прошлогодней топовой платформой Snapdragon 845. Так или иначе, смартфон располагает мощным железом с запасом на ближайшие несколько лет. Не забываем о 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Таким объемом памяти до сих пор комплектуются базовые версии некоторых флагманов.
  • AnTuTu – 170285 баллов
  • Geekbench – 6570 баллов

Камеры

Как и полагается смартфону среднего уровня, Galaxy A70 получил тройную основную камеру. Главный модуль полагается на 32 Мп датчик и широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 26 мм. Вспомогательный модуль получил 8 Мп сенсор и сверхширокоугольный 12 мм объектив с апертурой f/1.7. В роли третьего модуля логично было бы увидеть датчик с телефото-объективом, но вместо него здесь всего лишь 5 Мп датчик для замера глубины сцены и эффекта размытия.

Обе камеры отличаются широким динамическим диапазоном и отличной цветопередачей, однако резкости снимкам немного не хватает. В условиях недостаточной освещенности картинка становится гораздо хуже – детализация пропадает, а шумов становится очень много. Отметим, что оптической стабилизации изображения нет даже в основной камере. При этом камера может записывать видео в разрешении 4K с кадровой частотой 30 fps. За селфи здесь отвечает хорошая 32 Мп камера со светосильной оптикой f/2.0.

Аккумулятор и автономность

Смартфон со столь крупным экраном никак не мог обойтись без ёмкой батареи – здесь установлен аккумулятор на 4500 мАч. Благодаря использованию OLED-дисплея и далеко не самому прожорливому процессору, Galaxy A70 опережает в тестах автономности даже такого долгожителя, как ASUS Zenfone Max Pro M2. А еще в комплекте предусмотрен адаптер питания мощностью 25 Вт, с помощью которого можно зарядить батарею всего за 100 минут.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, современного порта USB Type C, Bluetooth 5.0, а также модуля NFC с поддержкой Samsung Pay.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A70 оценен в 29 990 рублей. Одним из главных конкурентов новинки может стать Xiaomi Mi 9 SE, который стоит 27 тысяч рублей. У него схожая производительность железа, круче тройная камера, но хуже автономность и нет 3,5-мм разъема для наушников. Из категории смартфонов с большими экранами стоит отметить Honor 8X Max и Xiaomi Mi Max 3 с 7,12- и 6,9-дюймовыми панелями. Но у них хуже производительность и более простые IPS-матрицы.

Вывод

Сразу в двух компонентах Galaxy A70 превосходит другие смартфоны Samsung – диагональю экрана и ёмкостью аккумулятора. Именно показатели автономности и почти планшетных размеров дисплей можно назвать его главными достоинствами. Нельзя не отметить очень быстрый и экономичный процессор, качественную OLED-матрицу, сверхширокоугольную камеру и быструю зарядку на 25 Вт. Мы не можем утверждать, что Galaxy A70 имеет идеальное соотношение цены и спецификаций, но подобного сочетания характеристик нет больше ни у одного смартфона на рынке.

Комментарии:
Обзор indivo melodyPot. Доступное музыка...
Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкаСогласитесь, современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день прилавки маг...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный ...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный Состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который можно смело отнести к продуктам среднего класса. У...
Обзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh...
Обзор Uniscend All Day Compact 10000 mAhСогласитесь, практически у каждого человека в «вооружении» есть сразу несколько гаджетов, которые нуждают...
Регистрация товарного знака в РФ ...
Регистрация товарного знака в РФ Согласитесь, вряд ли кто-то может представить себе практически любую приобретаемую вещь, одежду, устройст...
Samsung готовит к выпуску ультра-прочный...
Samsung готовит к выпуску ультра-прочныйSamsung планирует пополнить свою линейку защищенных смартфонов новым устройством Galaxy Xcover 4S. Оно вы...
Собственная ОС Huawei почти готова к исп...
Собственная ОС Huawei почти готова к испВопреки сообщениям о том, что собственной ОС Huawei еще далеко до готовности, китайская компания сообщила...
Струйные принтеры Canon WG7700 A3 могут ...
Струйные принтеры Canon WG7700 A3 могут Canon представила два новых струйных принтра - WG7740 и WG7750F, которые могут печатать до 70 и 80 страни...
Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случ...
Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случСогласитесь, наручные часы уже давно перестали быть элементом украшения, ведь за последние годы они превр...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A70. Огромный смартфон с быстрым процессоромОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A70. Огромный смартфон с быстрым процессором
Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкальное кашпо Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкальное кашпо
Обзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh. Power Bank на все случаи жизниОбзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh. Power Bank на все случаи жизни
Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случаи жизни Обзор NO.1 DT 28. Умные часы на все случаи жизни
Обзор SVEN AP-U997MV. Игровые наушники для настоящих ценителей звукаОбзор SVEN AP-U997MV. Игровые наушники для настоящих ценителей звука
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный ...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный Состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который можно смело отнести к продуктам среднего класса. У...
Предварительный обзор Infinix S4. Прямик...
Предварительный обзор Infinix S4. ПрямикМы привыкли к тому, что производят смартфоны исключительно китайские компании и никто другой. Даже самые ...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре8K-разрешение (7680×4320) – телевизионный тренд 2019 года. Объясняют его просто: развитие технологий позв...
Предварительный обзор Realme X Lite. Оче...
Предварительный обзор Realme X Lite. ОчеМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагма...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучни...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучниДостаточно часто мне на глаза попадаются мобильные игры, которые выглядят интересно, но потом оказывается...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor