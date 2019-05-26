Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A70. Огромный смартфон с быстрым процессором

В начале этого года компания Samsung представила обновленную линейку смартфонов Galaxy A. Мы уже рассмотрели достоинства и недостатки бюджетного A20, среднебюджетного A30, компактного Galaxy A40 и среднеуровневого A50. Следующий на очереди – почти флагман Galaxy A70, который выделяется размерами экрана и очень ёмкой батареей.

Дизайн

Внешне Galaxy A70 почти не отличается от младшего собрата Galaxy A50: крохотный вырез для фронтальной камеры, очень тонкая нижняя рамка, скругленные грани, вертикально ориентированная тройная камера, градиентная расцветка и выполненная под стекло задняя панель из пластика, которую Samsung называет 3D Glasstic. Доступных расцветок три: белая, синяя и черная.

Экран

Главное отличие заключается в размерах экрана: 6,7- против 6,4-дюйма или 158,5:74,7 мм против 164,3:76,7 мм. Несмотря на огромный экран, смартфоном даже можно пользоваться одной рукой – спасибо минимальным рамкам и новой фирменной оболочке One UI, которая максимально эффективно использует рабочее пространство.Galaxy A70 получил самый большой дисплей среди актуальных смартфонов Samsung. Речь идет о 6,7-дюймовой OLED-панели с разрешением 1080:2400 пикселей (плотность 393 ppi), соотношением сторон 20:9, максимальным уровнем яркости 404 кд/м2, минимальным уровнем яркости 1,8 кд/м2, бесконечной контрастностью (спаcибо OLED) и широкими углами обзора.

Благодаря тонким рамкам и миниатюрному вырезу дисплей здесь занимает 86% площади передней панели. Это очень высокий показатель, который близок к цифрам флагманского Galaxy S10+ – 88.9%. У iPhone XS, например, экран занимает 84,4%. Здесь же отметим интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, который, по отзывам многочисленных пользователей, не всегда реагирует на нажатия.

Железо и производительность

AnTuTu – 170285 баллов

Geekbench – 6570 баллов

За аппаратную мощь здесь отвечает новенький чипсет Snapdragon 675, в распоряжении которого 8 ядер с тактовой частотой до 2 ГГц и графика Adreno 612. Удивительно, но в плане производительности одного лишь процессора Snapdragon 675 умудряется соперничать с прошлогодней топовой платформой Snapdragon 845. Так или иначе, смартфон располагает мощным железом с запасом на ближайшие несколько лет. Не забываем о 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Таким объемом памяти до сих пор комплектуются базовые версии некоторых флагманов.

Камеры

Как и полагается смартфону среднего уровня, Galaxy A70 получил тройную основную камеру. Главный модуль полагается на 32 Мп датчик и широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 26 мм. Вспомогательный модуль получил 8 Мп сенсор и сверхширокоугольный 12 мм объектив с апертурой f/1.7. В роли третьего модуля логично было бы увидеть датчик с телефото-объективом, но вместо него здесь всего лишь 5 Мп датчик для замера глубины сцены и эффекта размытия.

Обе камеры отличаются широким динамическим диапазоном и отличной цветопередачей, однако резкости снимкам немного не хватает. В условиях недостаточной освещенности картинка становится гораздо хуже – детализация пропадает, а шумов становится очень много. Отметим, что оптической стабилизации изображения нет даже в основной камере. При этом камера может записывать видео в разрешении 4K с кадровой частотой 30 fps. За селфи здесь отвечает хорошая 32 Мп камера со светосильной оптикой f/2.0.

Аккумулятор и автономность

Смартфон со столь крупным экраном никак не мог обойтись без ёмкой батареи – здесь установлен аккумулятор на 4500 мАч. Благодаря использованию OLED-дисплея и далеко не самому прожорливому процессору, Galaxy A70 опережает в тестах автономности даже такого долгожителя, как ASUS Zenfone Max Pro M2. А еще в комплекте предусмотрен адаптер питания мощностью 25 Вт, с помощью которого можно зарядить батарею всего за 100 минут.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, современного порта USB Type C, Bluetooth 5.0, а также модуля NFC с поддержкой Samsung Pay.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A70 оценен в 29 990 рублей. Одним из главных конкурентов новинки может стать Xiaomi Mi 9 SE, который стоит 27 тысяч рублей. У него схожая производительность железа, круче тройная камера, но хуже автономность и нет 3,5-мм разъема для наушников. Из категории смартфонов с большими экранами стоит отметить Honor 8X Max и Xiaomi Mi Max 3 с 7,12- и 6,9-дюймовыми панелями. Но у них хуже производительность и более простые IPS-матрицы.

Вывод

Сразу в двух компонентах Galaxy A70 превосходит другие смартфоны Samsung – диагональю экрана и ёмкостью аккумулятора. Именно показатели автономности и почти планшетных размеров дисплей можно назвать его главными достоинствами. Нельзя не отметить очень быстрый и экономичный процессор, качественную OLED-матрицу, сверхширокоугольную камеру и быструю зарядку на 25 Вт. Мы не можем утверждать, что Galaxy A70 имеет идеальное соотношение цены и спецификаций, но подобного сочетания характеристик нет больше ни у одного смартфона на рынке.