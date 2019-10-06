Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Fold. Возможно, смартфон будущего

2019-10-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Fold; [37]
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold был представлен еще в феврале этого года, но из-за важных доработок старт его продаж задержался на несколько месяцев. В нашей стране новинка станет доступна для покупки в конце октября. Что из себя представляет Galaxy Fold, насколько он надежен и стоит ли своего огромного ценника? Давайте разбираться.

Дизайн

Итак, Samsung Galaxy Fold имеет два дисплея. Первый можно назвать внешним. Он небольшой, всего 4,6-дюйма, очень вытянутый и у него очень заметные рамки. Он больше подходит, чтобы просматривать уведомления, отвечать на звонки или печатать СМС. В сложенном состоянии толщина смартфона составляет 17 мм, что, конечно, очень много.

В раскрытом состоянии перед нами предстает 7,3-дюймовый экран. Да, излом на месте сгиба заметен, но его можно увидеть только под углом и то сбоку. На ощупь излом также немного ощущается, но благодаря грамотно расположенной клавиатуре в это место почти не попадаешь пальцем. Производитель уверяет, что смартфон без последствий выдержит минимум 200 000 циклов складывания-раскладывания дисплея. Впрочем, в тесте популярного издания CNET аппарат продержался 120 169 циклов, после чего левая сторона экрана перестала работать. Насколько надежным окажется гибкий дисплей у большинства пользователей, покажет время. Кстати, в России смартфон выйдет в черной и серебристой расцветках – более яркие цвета будут доступны в других странах.

Дисплеи

Внешний Super AMOLED-дисплей характеризуется диагональю 4,6-дюйма, разрешением 720:1680 пикселей и соотношением сторон 21:9. Гибкий дисплей гораздо круче: 7,3-дюймовая Dynamic AMOLED-панель с разрешением 1536:2152 пикселей (плотность 362 ppi), соотношением сторон 4.2:3, поддержкой высокого динамического диапазона HDR10, максимальной яркостью 370 кд/м2 и минимальной яркостью 0.002 кд/м2. Благодаря тонким рамкам, дисплей занимает 85.7% площади передней панели. Данные показатели очень близки к характеристикам одного из лучших экранов на рынке в Samsung Galaxy S10.

Железо и производительность

Разумеется, за производительность здесь отвечает топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, выполненный по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Это восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2.84 ГГц и графикой Adreno 640, которая используется в большинстве флагманов этого года Samsung Galaxy S10 и Galaxy Note10, Xiaomi Mi 9, OnePlus 7 Pro и др. Вкупе с невероятными 12 ГБ оперативной и 512 ГБ быстрой флеш-памяти UFS 3.0 мощь смартфона является избыточной и останется таковой еще в ближайшие пару лет.
  • AnTuTu – 363017 баллов
  • Geekbench – 11205 баллов

Камеры

Камер в Samsung Galaxy Fold сразу шесть. Две фронтальные на главном экране, одна фронтальная на внешнем экране и тройная основная камера. Впрочем, ничего нового мы здесь не увидим, поскольку камеры в Galaxy Fold такие же, как и в Galaxy S10.

Это главный 12 Мп модуль (с переменной диафрагмой ƒ/1,5-2,4, углом обзора 77 градусов), 12 Мп телефото (с двукратным оптическим зумом, апертура ƒ/2,4) и 16 Мп сверхширокоугольный модуль с объективом с диафрагмой ƒ/2,2 и углом обзора 123 градуса. Оптическая стабилизация есть в главном модуле и телефото. Согласно рейтингу экспертов из DxOMark, перед нами одна из лучших камер в смартфонах, которая, среди прочего, умеет записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Общая ёмкость двух аккумуляторов составляет 4380 мАч – для столь большого дисплея этого кажется мало, но аппарат демонстрирует хорошую автономность. Он выдерживает чуть больше 8 часов активной работы и 17 часов просмотра HD-видео. При этом здесь предусмотрена поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт, беспроводной зарядки на 15 Вт и обратной беспроводной зарядки других устройств на 8 Вт.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие громких стереодинамиков, качественного звука от AKG и Dolby Atmos, порта USB Type-C, сканера отпечатков пальцев на боковой грани, режима DeX, модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и слота для карт памяти microSD.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy Fold оценен в 159 990 рублей. Его главный конкурент Huawei Mate X выглядит более продуманным устройством без внешнего дисплея, а его китайский релиз запланирован уже на этот месяц. Когда аппарат выйдет в России, неизвестно.

Вывод

Да, Samsung Galaxy Fold – это инновационное устройство, которое пока напоминает складной планшет, чем смартфон. Однако у нас есть уверенность в том, что именно такими, но более тонкими, будут смартфоны через десять лет. Пока же мы имеет аппарат с крутым большим экраном, топовой производительностью, отличными основной и фронтальной камерами, продвинутым звуком, убедительной автономностью, удручающей толщиной и пока не самой понятной надежностью. Это нисколько не массовый продукт, но обязательная к приобретению новинка для истинных фанатов инновационных гаджетов.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Fold
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