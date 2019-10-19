Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M30. Рабочая лошадка с АКБ на 5000 мАч

2019-10-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy M30; [157]
Это весной компания Samsung выпустила смартфон Galaxy M30, главной особенностью которого стал аккумулятор на 5000 мАч. Корейский гигант не столь часто наделяет свои смартфоны столь ёмкими батареями, а потому мы решили во всех подробностях рассмотреть эту модель.

Дизайн

Внешний вид Galaxy M30 вряд ли удивит современного пользователя. Передняя панель получила популярный каплевидный вырез для фронтальной камеры и довольно тонкую нижнюю рамку. Сзади все тоже до боли знакомо: вертикально ориентированная тройная камера в левом углу, надпись SAMSUNG и сканер отпечатков пальцев на довольно маркой глянцевой панели. Для довольно стандартного 6,4-дюймового экрана аппарат имеет не самые маленькие габариты (159:75.1:8.5 мм) и массу (174 г), но при этом в руке смартфон лежит довольно хорошо. Вариантов расцветок предусмотрено две: черная и синяя.

Дисплей

Здесь используется 6,4-дюймовая Super AMOLED-панель, которая характеризуется разрешением 1080:2340 пикселей (403 ppi), соотношением сторон 19.5:9, яркостью 437 нит и бесконечной контрастностью. Благодаря использованию каплевидного выреза и в целом довольно узким рамкам, дисплей занимает 84,2% площади передней панели. Это довольно высокий показатель для недорогого устройства – например, у iPhone 11 дисплей занимает только 79% площади, а у Redmi Note 8 – 81,7%. Странно, но несмотря на качественный AMOLED-дисплей, Samsung решила не использовать подэкранный сканер отпечатков пальцев, как в хитовом Galaxy A50.

Железо и производительность

А вот, пожалуй, и самое слабое место в Galaxy M30. В качестве аппаратной платформы здесь используется фирменный чипсет Exynos 7904. Это не самый шустрая 14-нанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 1.8 ГГц и графикой Mali-G71 MP2, которая встречается в таких недорогих моделях, как Samsung Galaxy A30 и Galaxy A40. Мощи этого железа вкупе с 4 ГБ оперативной памяти хватит для большинства задач, а вот тяжелые игры, вроде PUBG, пойдут только на минимальных настройках графики.
  • AnTuTu – 101650 баллов
  • Geekbench – 4190 баллов

Камеры

С основной камерой Samsung жадничать не стала, наделив смартфон тремя модулями. Первый, главный, полагается на датчик разрешением 13 Мп и оптику с диафрагмой f/1.9. Второй модуль сверхширокоугольный – со скромным 5 Мп датчиком и объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 12 мм. Третий же модуль представляет собой довольно бесполезный датчик для замера глубины сцены. Ожидать от данной камеры высокого качества фото было бы странно, но основная камера днем выдает довольно детализированные снимки с неплохим динамическим диапазоном. Сверхширик детализацией не блещет, а порой умудряется шуметь даже днем. В целом, местная тройная камера снимает на уровне большинства среднебюджетных моделей.

Аккумулятор и автономность

Наконец-то мы подошли к главной особенности смартфона, его аккумулятору ёмкостью 5000 мАч. Добавьте к этому экономичный AMOLED-дисплей с не очень прожорливым процессором, и вы получите очень высокие показатели автономности. При просмотре видео через Wi-Fi на высокой яркости смартфон проработает 25 часов. Не забываем про поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт, которая позволит зарядить ёмкую батарею за 2,5 часа.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 1 ТБ, порта USB Type-C, а также отсутствия модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Согласно «Яндекс Маркету», Samsung Galaxy M30 можно купить за 16500 рублей. Его главным конкурентом в этой ценовой категории является… Galaxy M30s, который появился в российской продаже буквально на днях. Новинка получила более шустрый процессор, 48-Мп камеру и, что самое главное, аккумулятор на 6000 мАч.

Вывод

Samsung Galaxy M30 получился ярко выраженной рабочей лошадкой с не самым быстрым процессором, но с отличным экраном и высочайшей автономностью. Добавьте сюда какую-никакую тройную камеру и современный дизайн, и вы получите один из главных смартфонов-долгожителей на рынке.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M30
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