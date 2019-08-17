Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10+ 12/256GB. Король смартфонов

2019-08-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10+; [53]
Неделю назад мы рассмотрели характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10. Но в этом году корейский гигант пополнил легендарную серию планшетофонов двумя моделями, старшей из которых является Galaxy Note10+. Сегодня мы разберем преимущества и недостатки этой новинки, которая претендует на звание самого продвинутого смартфона на рынке.

Дизайн

Внешний вид старшей модели почти не отличается от младшей. Отметим очень тонкую рамку снизу, отсутствующие благодаря изогнутому дисплею боковые рамки, а также вырез для фронтальной камеры, который ставит рекорд миниатюрности – всего 3 мм диаметром. Что до стеклянной задней панели, то, по сравнению с предыдущим поколением, главным изменением стал переезд основной камеры в левый верхний угол.

За счет огромной рабочей области экрана аппарат получился очень компактным – 162,3:77,2:7,9 мм и легким – 196 граммов. И это при огромном 6,8-дюймовом дисплее. Для сравнения, 6,5-дюймовый iPhone XS Max весит 208 граммов. К сожалению, расплатой за компактность стал 3,5-мм разъем для наушников. Помнится, именно корейцы в свое время троллили Apple за отказ от мини-джека.

Дисплей

Несколько дней назад специалисты DisplayMate назвали экран Galaxy Note10+ лучшим среди смартфонов. Впрочем, это давно не новость, ведь дисплеи смартфонов Samsung каждый год признаются лучшими. Особенно эксперты отметили пиковую яркость – 1308 кд/м2 и невероятно высокую точность цвета – (0,4 JNCD).

Вот остальные характеристики экрана новинки, которые выглядят не менее круто: Dynamic AMOLED-матрица с разрешением 1440:3040 пикселей (плотность 498 ppi), соотношением сторон 19:9, функция Always-on display и поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+. Благодаря очень тонким рамкам, дисплей занимает 91% площади передней панели. Это один из самых высоких показателей среди смартфонов. Для сравнения, у конкурентов iPhone XS Max и Huawei P30 Pro этот показатель равен 84.4% и 88.6%.

Железо и производительность

Если американская версия флагмана оснащается топовым чипсетом Snapdragon 855, то в России по традиции будет продаваться версия на фирменном Exynos, а именно 7-нанометровый восьмиядерный Exynos 9825 с тактовой частотой 2,73 ГГц и графикой Mali-G72 MP12 GPU. Мощи этой платформы вкупе с феерическими 12 ГБ оперативной и 256 флеш-памяти с запасом хватит на несколько лет даже для самых требовательных приложений.
  • AnTuTu – 440 558 баллов

Камера

Недавно эксперты из DxOMark назвали Samsung Galaxy Note10+ лучшим в мире камерофоном. Новинка опередила в итоговом рейтинге даже Huawei P30 Pro. Специалисты отдельно отметили широкий динамический диапазон с хорошей проработкой в ярких участках и тенях, нейтральный баланс белого и точечную экспозицию на лицах. По мнению DxOMark, аппарат позволяет получить лучшее качество видеозаписи среди всех современных смартфонов. В принципе, этого достаточно, чтобы составить впечатление о фото и видеовозможностях смартфона, но мы остановимся поподробнее на характеристиках.

Galaxy Note10+ получил четверную камеру, которая по своим характеристикам почти не отличается от камеры в Galaxy S10+. Речь идет о главном 12 Мп модуле (с переменной диафрагмой ƒ/1,5-2,4, фокусное расстояние 25 мм), вспомогательном 12 Мп (с двукратным оптическим зумом, апертура ƒ/2,1), широкоугольном модуле с датчиком разрешением 16 Мп и 12-мм объективом с диафрагмой ƒ/2,2 и автофкусом, а также ToF-сенсоре для измерения глубины сцен. Первые два модуля могут похвастаться оптической стабилизацией изображения. Видео здесь можно записывать в разрешении 4K и с 60 кадрами в секунду.

Аккумулятор и автономность

Флагман получил аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Учитывая AMOLED-дисплей и экономичный процессор, есть надежда на хорошую автономность. При этом смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Также предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 15 Вт и обратная беспроводная зарядка других устройств на 9 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие навороченного стилуса Bluetooth-S-Pen, который поддерживает полное управление жестами, подэкранного сканера отпечатков пальцев, модуля NFC, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 как в смартфоне, так и в стилусе, поддержку Dolby Atmos/AKG sound, а также отсутствие слота для карты памяти.

Цена и конкуренты

Samsung Galaxy Note 10+ оценен в России в 89 990 рублей. По цене с ним может сравниться только iPhone XS Max, который оценен в 98 990 рублей. При этом новинка Samsung опережает вышедший прошлой осенью iPhone по всем параметрам. Здесь будет уместнее говорить о конкуренции с будущим iPhone 11 Max. Что до другого супертехнологичного флагмана, Huawei P30 Pro, то его уже можно найти со скидкой и за 60 тысяч. При этом китаец уступает лишь в мощи процессора.

Вывод

Что представляет собой Samsung Galaxy Note10+? Смартфон с лучшим в мире дисплеем (по версии DisplayMate), лучшей в мире камерой (по версии DxOMark), самым мощным железом и одной из самых быстрых зарядок. Huawei P30 Pro может сравниться с Galaxy Note10+ в плане характеристик, но у него нет одной важной особенности – стилуса. А потому Samsung Galaxy Note10+ отходит звание самого технологичного флагмана на рынке.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note10+
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