Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S10 8/128GB. Просто лучший Android-смартфон

Выход нового флагмана линейки Samsung Galaxy всегда был одним из главных событий года в мире смартфонов. На этот раз корейский гигант пошел по стопам Apple и выпустил три модели: стандартную Galaxy S10, старшую Galaxy S10+ и более доступную Galaxy S10e. Получился ли у Samsung новый король среди Android-смартфонов? Давайте разбираться.
ДизайнВ отличие от остальных производителей, компания Samsung не поддержала моду на уродливые вырезы в дисплеи, которую в свое время ввела Apple в iPhone X. Довольно быстро дизайнеры придумали новые способы прятать фронтальную камеру с необходимыми датчиками, и Samsung выбрала, пожалуй, самый оптимальный вариант. Идея с вырезом в рабочей области дисплея уже не нова – первыми ее предложили Huawei в Nova 4, а через несколько часов Samsung показала Galaxy A8S. Остальные элементы дизайна кажутся привычными: загнутый по бокам экран, тонкая нижняя рамка, облицованные алюминием боковые грани, стеклянная задняя панель и тройная камера, ориентированная как всегда горизонтально.
ДисплейИз года в год дисплеи флагманов Samsung признаются лучшими среди смартфонов. Вряд ли новая AMOLED-панель станет исключением. Она характеризуется диагональю 6,2-дюйма, «вытянутым» соотношением сторон 19:9, разрешением Quad HD+ или 1440:3040 пикселей (плотность 550 ppi), а также сертификацией по стандарту HDR10+. Благодаря использованию круглого выреза и минимальным рамкам, дисплей занимает более 90% лицевой панели. Также отметим серьезное для Samsung нововведение – встроенный под экран ультразвуковый сканер отпечатков пальцев, который быстрее и точнее более доступного оптического сканера.
Железо и производительностьЗдесь никаких сюрпризов. Нас, как и всегда, ждут два топовых чипсета: фирменная платформа Exynos 9820 и Snapdragon 855. В России будет продаваться версия на 8-нанометровом чипсете Samsung, который имеет два кастомных ядра Samsung с тактовой частотой 2,7 ГГц, два ARM Cortex-A75 с частотой 2,3 ГГц, четыре ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G76 M12. Утверждается, что новинка опережает предшественника в плане графики на 40%, а его энергопотребление уменьшилось на 35%. Объем оперативной памяти по сравнению с Galaxy Note9 не изменился – 8 ГБ. Однако старшая модель Galaxy S10+ получила версию аж на 12 ГБ ОЗУ.
Очевидно, что флагман Samsung как минимум до выхода Xiaomi Mi 9 будет оставаться самым производительным Android-смартфоном. Об этом говорят предварительные данные бенчмарков – Galaxy S10 на пару десятков тысяч очков опережает Huawei Nate 20 Pro на Kirin 980.
- AnTuTu - 325000
- Geekbench 4 - 9700
КамерыЕсли в предыдущем топовом смартфоне Samsung – Galaxy Note9, была двойная основная камера, то теперь модулей стало три. К главному 12 Мп модулю (с переменной диафрагмой ƒ/1,5-2,4, углом обзора 77 градусов) и вспомогательному 12 Мп (с двукратным оптическим зумом, апертура ƒ/2,4) добавился широкоугольный модуль с датчиком разрешением 16 Мп и объективом с диафрагмой ƒ/2,2 и углом обзора 123 градуса. Похожее сочетание используется в Huawei Mate 20 Pro. Кстати, эксперты DxOMark уже протестировать протестировать камеру корейца, оценив ее... в те же 109 баллов, что и у китайского камерофона.
Оптический стабилизатор работает только в главном модуле и телефото, а в «ширике» его нет. Зато Samsung утверждает, что она создала продвинутый цифровой стабилизатор для видео. Искусственный интеллект также получил улучшения – теперь он определяет 30 сцен вместо 20. Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп и объектив со светосилой ƒ/1,9. Судя по всему, Samsung допилила два старых модуля и добавила камере универсальности добавлением широкоугольного. Скорый обзор DxOMark лишь подтвердил предположение о том, что перед нами один из лучших камерофонов на рынке.
АккумуляторАккумуляторы у топовых смартфонов Samsung всегда были не очень ёмкими, и Galaxy S10 не стал исключением. В новинке используется батарея на 3400 мАч, что на 400 мАч больше, чем в Galaxy S9. Отметим быструю зарядку мощностью 15 Вт, вторую версию беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, а также возможность подзаряжать беспроводным способом другие гаджеты – например, беспроводные наушники Galaxy Buds. Такую же возможность имеет и конкурент Huawei Mate 20 Pro.
Одной строкойНельзя не отметить защиту от пыли и влаги IP68, поддержку современного стандарта Wi-Fi 802.11ax, слот для карт памяти microSD до 512 ГБ, разъем USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и модуль NFC.
Цена и конкурентыВ России Samsung Galaxy S10 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергозависимой памяти оценен в 68 990 рублей. Главный Android-конкурент Huawei Mate 20 Pro уступает новинке Samsung разве что в производительности. Китаец с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 60000 рублей. Извечный конкурент от Apple – iPhone XS на 64 ГБ флеш-памяти можно найти в крупных магазинах за 75 тысяч рублей. Выбрать флагман от Samsung или от Apple? Этот вопрос уже давно стал философским.