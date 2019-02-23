Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S10 8/128GB. Просто лучший Android-смартфон

Выход нового флагмана линейки Samsung Galaxy всегда был одним из главных событий года в мире смартфонов. На этот раз корейский гигант пошел по стопам Apple и выпустил три модели: стандартную Galaxy S10, старшую Galaxy S10+ и более доступную Galaxy S10e. Получился ли у Samsung новый король среди Android-смартфонов? Давайте разбираться.

Дизайн

В отличие от остальных производителей, компания Samsung не поддержала моду на уродливые вырезы в дисплеи, которую в свое время ввела Apple в iPhone X. Довольно быстро дизайнеры придумали новые способы прятать фронтальную камеру с необходимыми датчиками, и Samsung выбрала, пожалуй, самый оптимальный вариант. Идея с вырезом в рабочей области дисплея уже не нова – первыми ее предложили Huawei в Nova 4, а через несколько часов Samsung показала Galaxy A8S. Остальные элементы дизайна кажутся привычными: загнутый по бокам экран, тонкая нижняя рамка, облицованные алюминием боковые грани, стеклянная задняя панель и тройная камера, ориентированная как всегда горизонтально.

Дисплей

Из года в год дисплеи флагманов Samsung признаются лучшими среди смартфонов. Вряд ли новая AMOLED-панель станет исключением. Она характеризуется диагональю 6,2-дюйма, «вытянутым» соотношением сторон 19:9, разрешением Quad HD+ или 1440:3040 пикселей (плотность 550 ppi), а также сертификацией по стандарту HDR10+. Благодаря использованию круглого выреза и минимальным рамкам, дисплей занимает более 90% лицевой панели. Также отметим серьезное для Samsung нововведение – встроенный под экран ультразвуковый сканер отпечатков пальцев, который быстрее и точнее более доступного оптического сканера.

Железо и производительность

Здесь никаких сюрпризов. Нас, как и всегда, ждут два топовых чипсета: фирменная платформа Exynos 9820 и Snapdragon 855. В России будет продаваться версия на 8-нанометровом чипсете Samsung, который имеет два кастомных ядра Samsung с тактовой частотой 2,7 ГГц, два ARM Cortex-A75 с частотой 2,3 ГГц, четыре ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G76 M12. Утверждается, что новинка опережает предшественника в плане графики на 40%, а его энергопотребление уменьшилось на 35%. Объем оперативной памяти по сравнению с Galaxy Note9 не изменился – 8 ГБ. Однако старшая модель Galaxy S10+ получила версию аж на 12 ГБ ОЗУ.

AnTuTu - 325000

Geekbench 4 - 9700

Камеры

Очевидно, что флагман Samsung как минимум до выхода Xiaomi Mi 9 будет оставаться самым производительным Android-смартфоном. Об этом говорят предварительные данные бенчмарков – Galaxy S10 на пару десятков тысяч очков опережает Huawei Nate 20 Pro на Kirin 980.Если в предыдущем топовом смартфоне Samsung – Galaxy Note9, была двойная основная камера, то теперь модулей стало три. К главному 12 Мп модулю (с переменной диафрагмой ƒ/1,5-2,4, углом обзора 77 градусов) и вспомогательному 12 Мп (с двукратным оптическим зумом, апертура ƒ/2,4) добавился широкоугольный модуль с датчиком разрешением 16 Мп и объективом с диафрагмой ƒ/2,2 и углом обзора 123 градуса. Похожее сочетание используется в Huawei Mate 20 Pro. Кстати, эксперты DxOMark уже протестировать протестировать камеру корейца, оценив ее... в те же 109 баллов, что и у китайского камерофона.

Оптический стабилизатор работает только в главном модуле и телефото, а в «ширике» его нет. Зато Samsung утверждает, что она создала продвинутый цифровой стабилизатор для видео. Искусственный интеллект также получил улучшения – теперь он определяет 30 сцен вместо 20. Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп и объектив со светосилой ƒ/1,9. Судя по всему, Samsung допилила два старых модуля и добавила камере универсальности добавлением широкоугольного. Скорый обзор DxOMark лишь подтвердил предположение о том, что перед нами один из лучших камерофонов на рынке.

Аккумулятор

Аккумуляторы у топовых смартфонов Samsung всегда были не очень ёмкими, и Galaxy S10 не стал исключением. В новинке используется батарея на 3400 мАч, что на 400 мАч больше, чем в Galaxy S9. Отметим быструю зарядку мощностью 15 Вт, вторую версию беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, а также возможность подзаряжать беспроводным способом другие гаджеты – например, беспроводные наушники Galaxy Buds. Такую же возможность имеет и конкурент Huawei Mate 20 Pro.

Одной строкой

Нельзя не отметить защиту от пыли и влаги IP68, поддержку современного стандарта Wi-Fi 802.11ax, слот для карт памяти microSD до 512 ГБ, разъем USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и модуль NFC.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy S10 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергозависимой памяти оценен в 68 990 рублей. Главный Android-конкурент Huawei Mate 20 Pro уступает новинке Samsung разве что в производительности. Китаец с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 60000 рублей. Извечный конкурент от Apple – iPhone XS на 64 ГБ флеш-памяти можно найти в крупных магазинах за 75 тысяч рублей. Выбрать флагман от Samsung или от Apple? Этот вопрос уже давно стал философским.

Вывод

Кажется, в случае с Galaxy S10 не всегда прогрессивная компания Samsung решила пойти в ногу со временем. Здесь и сбалансированная тройная камера, и беспроводная зарядка других устройств, новый стандарт Wi-Fi, первый среди смартфонов дисплей с HDR10+ и, наконец, аккуратный вырез в дисплее, который выгодно отличает новинку от iPhone XS и Huawei Mate 20 Pro с их уродливыми «бровями». Ну а в довесок отметим максимальную для Android-устройств производительность, не столь часто встречающийся у флагманов 3,5-мм разъем и встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Пожалуй, все это делает Samsung Galaxy S10 новым королем смартфонов на Андроиде. Другой вопрос, надолго ли? Ведь уже через месяц Huawei выпустит P30 Pro, который как минимум претендует на звание главного камерофона на рынке.