Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Tab S6 10.5 SM-T865 128Gb. Лучший планшет на рынке

2019-10-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Tab S6; [102]
Спрос на планшеты падает с каждым годом, но Apple и Samsung продолжают едва ли не в одиночку поддерживать рынок этих всё более нишевых устройств. Сегодня мы разберем достоинства и недостатки флагманской модели Samsung Galaxy Tab S6, которая претендует на звание лучшего планшета среди всех доступных.

Дизайн

Планшет получил довольно лаконичный дизайн. Спереди тонкие рамки и фронтальная камера. Сзади – матовая металлическая панель, на которой не остаются отпечатки пальцев, вертикально ориентированная двойная камера, выемка для стилуса, надпись Samsung и надпись sound by AKG, который говорит о продвинутом звуке. При этом планшет получился легким (420 граммов) и тонким (5,7 мм), благодаря чему руки не устанут даже при долгой работе. У 11-дюймового iPad Pro, например, толщина составляет 5,9 мм, а масса – 468 граммов.

Дисплей

Экран является главной составляющей любого планшета, а потому остановимся на нем поподробнее. Здесь используется 10,5-дюймовая Super AMOLED-панель с разрешением 1600:2560 пикселей (плотность 287 ppi), соотношением сторон 16:10, RGB-датчиком для настройки яркости экрана под освещение, максимальным цветовым охватом, точной цветопередачей, поддержкой высокого динамического диапазона HDR10+ и интегрированным сканером отпечатков пальцев. Пожалуй, перед нами лучший дисплей для планшетов прямо сейчас, ведь используемые в iPad Pro IPS-панели не могут сравниться с этим AMOLED-экраном даже несмотря на частоту обновления 120 Гц.

Железо и производительность

В Samsung решили не изобретать велосипед и просто наделили свой флагманский планшет топовой 7-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 855. Это восьмиядерный чипсет с тактовой частотой до 2.84 ГГц и графикой Adreno 640, который устанавливается во флагманские смартфоны этого года (Samsung Galaxy Note10, Xiaomi Mi 9, OnePlus 7 Pro и пр.). Его мощи вкупе с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти хватит для любых задач с запасом на несколько лет.
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Камера

Возможно, основная камера в планшете и не столь важна, но Samsung решила не экономить на этом компоненте и оснастили свое топовое устройство хорошей двойной камерой. Это основной 13 Мп модуль с оптикой с диафрагмой f/2.0 и 5 Мп сверхширокоугольный модуль с фокусным расстоянием 12 мм. Камера выдает довольно качественные снимки уровня позапрошлогодних флагманов Samsung и умеет снимать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера на 8 Мп снимает видео в 1080p и вполне сгодится для видеоконференций.

DeX-режим

Данный режим преподносится как одна из особенностей Galaxy Tab S6 и неспроста. Он позволяет пользователю подключить к планшету беспроводную клавиатуру, мышку и включить режим DeX при помощи специальной кнопки. По сути, планшет превращается в компьютер для работы, а за счет нового чехла с клавиатурой работать стало еще удобнее.

Аккумулятор и автономность

Как и у предшественника Tab S5e, здесь используется аккумулятор ёмкостью 7040 мАч. При просмотре видео с максимальной яркостью экрана и громкостью планшет продержится около 15 часов. На наш взгляд, это довольно высокий показатель автономности. Планшет поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт, а от комплектного адаптера он заряжается два с половиной часа.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие невероятно функционального стилуса, четыре очень громких динамика, настроенных AKG, подэкранного сканера отпечатков пальцев, порта USB Type C, слота для карт памяти microSD до 1 ТБ, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Цена и конкуренты

Рекомендованная цена планшета в России составляет 52 990 рублей за Wi-Fi и 59 990 рублей за вариант с LTE. Его прямой конкурент Apple iPad Pro 11 в версии на 64 ГБ и с Wi-Fi стоит 60 тысяч рублей. Несмотря на то, что планшет от Apple дороже, в нем более простой дисплей, нет сканера отпечатков пальцев, меньшая автономность, меньше флеш-памяти и урезанные возможности LTE, которые позволяют лишь использовать мобильный интернет, но не звонить и писать SMS, как в Galaxy Tab S6.

Вывод

Кажется, у флагманского планшета Samsung нет недостатков. У него лучший экран и крутой звук, топовая производительность и отличная двойная камера, высокая автономность и поддержка быстрой зарядки, крутой стилус и режим DeX, превращающий планшет в рабочую лошадку. Пожалуй, единственный минус Galaxy Tab S6, это операционная система Android, но и этот недостаток нивелируется огромным количеством самых разных приложений.

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