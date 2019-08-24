Обзор плюсов и минусов Xiaomi mi CC9 6/64GB. Молодежный смартфон с крутой селфи-камерой

В своем обзоре Xiaomi Mi 9 мы назвали его «народным флагманом», и даже несколько месяцев спустя аппарат удерживает это звание. Недавно китайский производитель представил молодежную версию своего популярного флагмана, которая называется Xiaomi Mi CC9. Главной фишкой новинки стал не яркий дизайн, и даже не мощное железо, а продвинутая обработка фотографий. Есть в Xiaomi Mi CC9 еще какие-нибудь особенности, читайте далее.

Дизайн

Смартфон ориентирован на молодых пользователей и, конечно, это заметно по его дизайну. Особенно интересной получилась белая версия с переливами розового и голубого. Впрочем, синяя версия с её узорами тоже весьма хороша. В остальном аппарат повторяет дизайн Xiaomi MI 9: передняя панель с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и узкими рамками, как сбоку, так и снизу, металлическая рамка с закруглением, стеклянная задняя панель с вертикально ориентированной тройной камерой, расположенной в верхнем левом углу. Аппарат не легок и не тяжел (179 граммов), а также довольно компактен для своего экрана (156.8:74.5:8.7 мм).

Дисплей

Новинку наделили довольно качественный дисплеем. Судите сами: 6,39-дюймовая Super AMOLED-панель с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 403 ppi), соотношением сторон 19.5:9, яркостью 600 нит, контрастностью 60000:1, цветовой гаммой в 103.8% NTSC, широкими углами обзора, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 и поддержкой HDR. Благодаря использованию небольшого выреза и довольно узким рамкам, экран занимает 85.8% площади передней панели, что является отличным результатом для недорогого смартфона. Для сравнения, у iPhone XS этот показатель равен 82.9%, а у iPhone XR всего лишь 79%.

Железо и производительность

AnTuTu – 174500 баллов

Geekbench – 5585 баллов

В качестве аппаратной основы был выбран популярный чипсет Qualcomm Snapdragon 710. Это довольно мощный восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 616, который можно встретить в таких смартфонах, как Nokia 8.1, Samsung Galaxy A8s, Oppo Reno, Meizu 16 и Xiaomi Mi 8 SE. Мощи этой платформы вкупе с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти хватит для всех задач, включая самые требовательные к железу игры.

Камера

Аппарат получил довольно необычную тройную основную камеру. Главный модуль здесь не отличается от флагмана Xiaomi Mi 9 – он построен на 48 Мп датчике Sony IMX586 и оптике с диафрагмой f/1.79. На этом же сенсоре основаны камеры таких флагманов, как Honor 20 Pro, Meizu 16S, ASUS Zenfone 6 и OnePlus 7 Pro. Второй модуль получил широкоугольную оптику, а третий – банальный датчик для измерения глубины сцены. Основная камера делает отличные кадры с широким динамическим диапазоном и высокой детализацией. Видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Куда интереснее здесь фронтальная камера. И дело даже не в датчике изображения разрешением 32 Мп и оптике с апертурой f/2.0. Вся соль в уникальных алгоритмах обработки от компании Meitu, которую в прошлом году приобрела Xiaomi. Алгоритм помогает закрашивать родинки, удалять прыщи и морщинки, накладывать омолаживающий эффект и делать цветокоррекцию. По мнению опробовавших Xiaomi Mi CC9 экспертов, его фронтальные камера выдает едва ли не лучшие селфи среди смартфонов. В общем, аппарат явно ориентирован на любителей автопортретов.

Аккумулятор и автономность

Здесь используется довольно ёмкий аккумулятор на 4030 мАч. Учитывая не самый энергозатратный процессор и экономичный AMOLED-дисплей, смартфон может похвастаться довольно высокими показателями автономности. При не самом интенсивном использовании его вполне может хватить и на два дня работу. При этом здесь предусмотрена быстрая зарядка на 18 Вт, которая восполнит 43% заряда за полчаса.

Одной строкой

Отметим наличие гибридного слота для карт памяти microSD до 256 ГБ, 3,5-мм разъема для наушников, подэкранного сканера отпечатка пальцев, модуля NFC для бесконтактных платежей и порта USB Type-C.

Цена и конкуренты

Смартфон официально не представлен в России, но, согласно «Яндекс Маркету», его можно купить примерно за 19 000 рублей в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Примерно тех же денег стоит облегченный флагман Meizu 16 с тем же процессором, но более скромным дизайном, камерами и аккумулятором на 3100 мАч. Гораздо интереснее выглядит Xiaomi Mi 9T с более шустрым чипсетом Snapdragon 730 и выдвижной фронтальной камерой. Другой представитель китайского производителя, Xiaomi Mi 9 SE, немного компактнее, имеет камеру с телеобъективом, платформу Snapdragon 712, но уступает в ёмкости батареи – 3070 мАч.

Вывод

Xiaomi Mi CC9 представляет собой отличный смартфон для молодежи. Он красивый, быстрый, с отличным экраном, хорошей автономностью и качественными камерами. Главная же его фишка, это фронтальная камера с уникальными алгоритмами обработки. Если у него и есть конкуренты, то разве что другие модели Xiaomi.