Обзор плюсов и минусов ZTE Blade V10. Недорогой смартфон с крутой селфи-камерой

В мае этого года компания ZTE выпустила в России смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 и его более скромную версию ZTE Blade V10 Vita. Сегодня мы рассмотрим преимущества и недостатки старшей модели, которая имеет неплохие характеристики при невысокой цене.

Дизайн

ZTE Blade V10 получил довольно классический для смартфонов среднего уровня дизайн. Небольшой каплевидный вырез для фронтальной камеры, узкие боковые и довольно заметная нижняя рамка, вертикально ориентированная сдвоенная камера в левом верхнем углу и сканер отпечатков пальцев посередине корпуса из очень маркого глянцевого пластика. Если не приглядываться, то Blade V10 вполне можно спутать с каким-нибудь Redmi Note 7. Отдельно отметим относительную компактность смартфона (158:75.8:7.8 мм) и небольшую массу (156 г.), благодаря чему его легко держать в руках. Из доступных расцветок предусмотрены черная, синяя и особенно эффектная голубая.

Дисплей

Смартфону достался 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080:2280 пикселей (плотность 400 ppi), соотношением сторон 19:9, максимальной яркостью 500 кд/м2, минимальной яркостью 5,11 кд/м2, контрастностью 1538:1, широкими углами обзора и довольно точной цветопередачей. Благодаря использованию выреза и узким боковым камерам, дисплей здесь занимает 83,5% площади передней панели. Это довольно неплохой результат – у того же Redmi Note 7 он равен 81,4%.

Железо и производительность

AnTuTu – 136205 баллов

Geekbench – 4967 баллов

К сожалению, в качестве аппаратной основы здесь используется не платформа от Qualcomm, а более доступное решение от MediaTek. Речь идет восьмиядерном чипсете MediaTek Helio P70 с тактовой частотой до 2,1 ГГЦ Mali-G72 MP3 и графикой. Это процессор с довольно средней производительностью и энергоэффективностью, который можно встретить в таких смартфонах, как Oppo A9, Realme 3 и Vivo V15. Его мощи вкупе с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти хватит для большинства задач, вроде серфинга в Сети, просмотра HD-видео и требовательных к железу игр, вроде Asphalt 9. Последняя вполне сносно играется даже на максимальных настройках графики.

Камеры

ZTE Blade V10 получил стандартный для недорогих смартфонов сдвоенную камеру, которая состоит из 16-Мп главного модуля с оптикой f/1.8 и 5-Мп датчика для замера глубины сцены. Несмотря на скромные характеристики, местная камера выдает неплохие кадры при хорошем освещении – с хорошей детализацией и умело подбирающим параметры искусственными интеллектом.

Однако главная камера в этом смартфоне – фронтальная. Здесь используется 32-Мп датчик изображения и оптика с диафрагмой f/2.0, которые делают качественные селфи. Отдельная фича – местный бьютификатор, с помощью которого можно не только сделать лицо моложе, но и выровнять кожу, уменьшить скулы и нос, а также увеличить глаза.

Аккумулятор и автономность

Ёмкость аккумулятора составляет 3200 мАч – это довольно средний показатель. При обычном режиме использования и при яркости в 70% аппарат способен проработать один день. Быстрая зарядка здесь не предусмотрена, а полностью восполнить заряд получится за полтора часа.

Одной строкой

Отметим наличие слота для карт microSD, 3.5-мм разъема для наушников, порта USB Type-C, а также модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Вывод

В России ZTE Blade V10 оценен в 15 тысяч рублей. В этой ценовой категории его главным конкурентом выступает Redmi Note 7. Аппарат от Xiaomi может похвастаться более мощным процессором Snapdragon 660, более качественной двойной камерой, поддержкой быстрой зарядки и аккумулятором на 4000 мАч. При этом у смартфона ZTE есть модуль NFC и крутая селфи-камера.ZTE Blade V10 получился довольно сбалансированным смартфоном с Full HD+ дисплеем, достаточной для большинства задач процессором, неплохой основной камерой, отличной фронтальной камерой и модулем NFC. Похоже, перед нами неплохая альтернатива всеми любимому Redmi Note 7.