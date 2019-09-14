Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона HTC Wildfire E

2019-09-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HTC Wildfire E; [216]
Компания HTC давно не радовала нас новинками, но недавно тайваньский гигант разразился сразу четырьмя новыми моделями: Wildfire E, Wildfire E Plus, Wildfire E1 и Wildfire E1 Plus. Последние три выйдут у нас до конца года, а вот Wildfire E уже доступен для покупки. Предлагаем внимательно рассмотреть его преимущества и недостатки.

Дизайн

Аппарат относится к бюджетному сегменту, а потому ждать от него яркого дизайна не стоит. Передняя панель имеет широкую рамку снизу, довольно заметную верхнюю рамку и весьма толстые боковые рамки. Однако соотношение сторон здесь все же современное 18:9, а не 16:9, как из прошлого века. Задняя панель выглядит еще свежее благодаря обрамлению горизонтально ориентированной двойной камеры, сканеру отпечатку пальцев и яркой надписи HTC. Сама панель выполнена из пластика, а потому ей не так страшны падения, как смартфонам из стекла. Аппарат можно назвать компактным 71.4:147.86:8.9 мм и в меру легким (160 г), а потому он должен идеально лежать в руке. Расцветок доступно две: чёрная и золотистая.

Дисплей

С экраном тайваньский производитель не стал заморачиваться, а потому здесь простая 5,45-дюймовая IPS-панель с разрешением 1440:720 (формат HD+) и соотношением сторон 18:9. Из-за толстых рамок полезная площадь дисплея здесь ниже 70%, что не так уж и критично для столь доступного устройства. У его конкурента Redmi 7A экран занимает 74.4% площади передней панели.

Железо и производительность

За аппаратную мощь здесь отвечает 28-нанометровая платформа UNISOC SC9863A. Это бюджетный восьмиядерный процессор с частотой до 1.6 ГГц (Cortex-A55) и графикой PowerVR GE8322. Данное решение можно найти, например, в BQ Magic 6040L и Alcatel 1S (2019). Мощи этого чипсета вкупе с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти хватит не только для таких простых задач, как серфинг по Сети и просмотр HD-видео, но и для довольно требовательных к железу игр. Правда, пойдут они только на минимальных настройках графики.
  • AnTuTu – 74005 баллов
  • Geekbench – 3206 баллов

Камеры

Сегодня любой уважающий себя производитель смартфонов наделяет двойной камерой даже самые бюджетные свои модели. HTC Wildfire E не стал исключением. Главный модуль полагается на датчик изображения разрешением 13 Мп и объектив с диафрагмой F/2.2. Это значит, что при хорошем освещении нас ждут более-менее качественные изображения, а вот при недостаточном освещении снимки будут плохими – в том числе из-за не самой светосильной оптики. Что до второго модуля, то это 2-Мп сенсор для замера глубины сцены и размытия заднего плана (боке). Фронтальная камера характеризуется датчиком изображения разрешением 5 Мп.

Аккумулятор и автономность

HTC вполне могла наделить свой смартфон ёмким аккумулятором, сделав этот компонент главной особенностью, но она ограничилась обычной батареей на 3000 мАч. Учитывая разрешение дисплея и 28-нанометровый процессор, стоит ждать средних показателей автономности – то есть, одного дня работы в обычном режиме использования.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, слота для карт памяти microSD до 128 ГБ, сканера отпечатков пальцев, устаревшего разъема Micro USB, предустановленной операционной системы Android 9.0 и прозрачного чехла в комплекте поставки.

Цена и конкуренты

В России HTC Wildfire E оценен в 6490 рублей. Столько же стоит его главный конкурент Redmi 7A, который может похвастаться более шустрым процессором Qualcomm Snapdragon 439 и аккумулятором на 4000 мАч. Также отметим интересный бюджетник Alcatel 1S (2019) с 3 ГБ оперативной памяти и тем же самым чипсетом SC9863A.

Выводы

Обычно мы ругаем компанию HTC за не самую адекватную ценовую политику, но в этот раз всё наоборот. На удивление приятный ценник лишь подчеркивает достоинства этой новинки: компактность, современный дизайн, шустрый для этой ценовой категории процессор и двойную камеру. Возможно, Wildfire E и не превосходит своих конкурентов, но уж точно обращает на себя внимание.

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