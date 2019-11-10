Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 4 6/64GB

Флагманские смартфоны Google Pixel всегда отличались крутыми фото и видеовозможностями, уникальным дизайном и мощной начинкой, однако они никогда не становились бестселлерами, оставаясь скорее альтернативой другим флагманам исключительно для гиков. Поменялось ли что-то в новом Google Pixel 4? Давайте разбираться.

Дизайн

Новый «гуглофон» получил противоречивый дизайн. С одной стороны, передняя панель с толстой верхней рамкой, в которой расположен стерео-динамик, фронтальная камера, ToF-сенсор, инфракрасный прожектор для сканирования лица, датчики приближения и освещения, а также фирменный радар Soli. Добавьте к ней не самые тонкие боковые и нижнюю рамку, и вы получите действительно устаревший дизайн.

С другой стороны, задняя панель – на ней вы увидите квадратный блок основной камеры, из-за которой некоторые путают Pixel 4 с iPhone 11 Pro. При всей старомодности новый «пиксель» оказывается очень удобным смартфоном. Компактность 5,7-дюймового экрана в сочетании с матовой металлической рамкой и матовым стеклом задней панели делают свое дело. Здесь же стоит отметить, что боковые грани чувствительны к сжатию. С их помощью можно, среди прочего, вызвать Google Ассистента. Расцветок всего две: белая и черная.

Дисплей

Здесь используется 5,7-дюймовая P-OLED панель с разрешением 1080:2280 пикселей (плотность 444 ppi), соотношением сторон, частотой обновления 90 Гц, поддержкой высокого динамического диапазона HDR, функцией Always-on display, максимальной яркостью 436 кд/м2 и бесконечной контрастностью. Из-за толстых рамок экран занимает всего 79,8% площади передней панели. Для дорогого флагмана это очень низкий показатель. У бюджетного Redmi Note 8, например, дисплей занимает 81,7%, а у формального конкурента Samsung Galaxy S10e – 83,3%. При этом ни в экране, ни на боковой грани, ни на задней панели вы не найдете сканера отпечатков пальцев – у Pixel 4 его просто нет. Аутентификация происходит через распознавание лица пользователя. На наш взгляд, это довольно спорное решение.

Железо и производительность

AnTuTu – 412830 баллов

Geekbench 5 – 2528 баллов

За аппаратную мощь здесь отвечает чипсет Snapdragon 855 – в Google решили не использовать его разогнанную и оттого более мощную версию Snapdragon 855 Plus, которой оснащаются флагманы второй половины этого года. Впрочем, и мощи обычного Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти хватит для любых задач еще в ближайшие пару-тройку лет. В той же PUBG, как и в других топовых играх, можно наслаждаться плавностью игрового процесса на максимальных настройках с частотой обновления экрана 90 Гц.

Камера

Вопреки ожиданиям, Google не стала оснащать свой смартфон тройной или четверной камерой, ограничившись двумя модулями. Первый, основной, получил датчик изображения разрешением 12 Мп, оптику с диафрагмой f/1.7 и оптическую стабилизацию изображения. Этот модуль выдает отличные детализированные снимки с высоким динамическим диапазоном не только в дневное время с хорошим освещением, но и в темное время суток. Эту камеру вполне можно ставить в один ряд с главными модулями в iPhone 11 Pro, Huawei Mate 30 Pro и Galaxy Note 10 Pro. Второй модуль может похвастаться 16 Мп датчиком, оптикой с двухкратным зумом и оптической стабилизацией. Также отметим 8 Мп фронтальную камеру с автофокусом и возможность снимать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

По сегодняшним меркам Pixel 4 получил довольно скромный аккумулятор на 2800 мАч, но в сочетании с OLED-дисплеем и энергоэффективным 7-нанометровым процессором он демонстрирует неплохие показатели автономности. При активном использовании его хватает до конца дня, но не более. В этом смысле другие флагманы, вроде OnePlus 7 Pro или, например, Samsung Galaxy Note 10 выступают гораздо лучше. Также отметим наличие быстрой зарядки мощностью 18 Вт и поддержку беспроводной зарядки.

Одной строкой

Отметим наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамиков, модуля NFC, всего 64 ГБ флеш-памяти в базовой версии, а также отсутствие слота для карт памяти, 3,5 мм разъема для наушников и один слот для SIM-карты.

Цена и конкуренты

Согласно данным «Яндекс Маркета», Google Pixel 4 в версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти обойдется в России в 66 500 рублей. Дороже у нас оценены только Samsung Galaxy Note 10 и новые iPhone 11 Pro c iPhone Pro Max. И тот и другой имеют более современный дизайн, а также превосходят флагман поискового гиганта сразу по нескольким параметрам.

Вывод

Google Pixel 4 вполне мог бы стать отличным альтернативным флагманом, если бы не слабая автономность, маленький экран, отсутствие сверхширокоугольной камеры и очень высокий ценник. По сути, его стоит рекомендовать лишь тем, кто ищет компактный флагман, но и тут интереснее выглядят более доступные Samsung Galaxy S10e и Sony Xperia 5. Так и выходит, что Google Pixel 4 можно порекомендовать лишь большим оригиналам, коих в России найдется не так много.