Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10

2019-08-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10; [229]
В этом году компания Samsung представила сразу две новые модели Galaxy Note – стандартную Galaxy Note10 и более продвинутую Galaxy Note10+. В этом обзоре мы рассмотрим достоинства и недостатки Galaxy Note10, российский старт продаж которого, как и Galaxy Note10+, намечен на 23 августа.

Дизайн

Главные нововведения в плане дизайна коснулись уменьшения и так уже очень тонких рамок. В итоге Samsung избавилась от разговорного динамика (его функцию выполняет дисплей), уменьшив верхнюю рамку до минимума. Сбоку рамок как не было, так и нет – это заслуга изогнутого дисплея. Нижняя рамка также стала тоньше. Что до выреза для фронтальной камеры, то он невероятно маленький – всего 3 мм диаметром.

Что до стеклянной задней панели, то здесь главным изменением стал переезд основной камеры в левый верхний угол. За счет огромной рабочей области экрана аппарат получился очень компактным – 151:71.8:7.9 мм и легким – 168 граммов. И это при 6,3-дюймовом дисплее. Для сравнения, 5,8-дюймовый iPhone XS весит 177 граммов. Правда, расплатой за компактность стал 3,5-мм разъем для наушников. Помнится, именно корейцы в свое время троллили Apple за отказ от мини-джека.

Дисплей

Смартфонам Galaxy Note всегда доставались лучшие на рынке дисплеи, и новинка не стала исключением. Здесь используется Dynamic SuperAMOLED-матрица с разрешением 2280:1080 пикселей (плотность 401 ppi), соотношением сторон 19:9, широкими углами обзора, безупречной цветопередачей, практически бесконечной контрастностью, функцией Always-on display и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+. Наконец, вишенка на торте – экран занимает 94% площади передней панели. Это как минимум один лучших показателей среди смартфонов.

Железо и производительность

Вопреки ожиданиям, американская версия смартфона получила не новенький чипсет Snapdragon 855 Plus, а обычный Snapdragon 855. Впрочем, для нас нет никакой разницы, ведь в России по традиции будет продаваться версия на фирменном Exynos, а именно 7-нанометровый восьмиядерный Exynos 9825 с тактовой частотой 2,73 ГГц и графикой Mali-G72 MP12 GPU. Мощи этой платформы вкупе с 8 ГБ оперативной памяти с запасом хватит на несколько лет даже для самых требовательных приложений.
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Камеры

Galaxy Note 10 получил тройную камеру, которая по своим характеристикам почти не отличается от камеры в Galaxy S10. Речь идет о главном 12 Мп модуле (с переменной диафрагмой ƒ/1,5-2,4, фокусное расстояние 25 мм), вспомогательном 12 Мп (с двукратным оптическим зумом, апертура ƒ/2,1) и широкоугольном модуле с датчиком разрешением 16 Мп и 12-мм объективом с диафрагмой ƒ/2,2 и автофкусом. Первые два модуля могут похвастаться оптической стабилизацией изображения. Видео здесь можно записывать в разрешении 4K и с 60 кадрами в секунду. Таким образом, большого прироста в фото и видеовозможностях по сравнению с Galaxy S10 ждать не стоит.

Аккумулятор и автономность

Ёмкость аккумулятора довольно привычная для флагмана – 3500 мАч. Учитывая AMOLED-дисплей с не самым высоким разрешением и экономичный процессор, можно надеяться на хорошую автономность. Предусмотрена быстрая проводная зарядка мощностью 25 Вт, беспроводная на 20 Вт и возможность беспроводной зарядки других устройств мощностью 9 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие стилуса, подэкранного сканера отпечатков пальцев, модуля NFC, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 как в смартфоне, так и в стилусе, поддержку Dolby Atmos/AKG sound, а также отсутствие слота для карты памяти.

Цена и конкуренты

Итак, в России Samsung Galaxy Note10 оценен в 77 тысяч рублей. Примерно тех же денег стоит iPhone XS в версии на 256 ГБ встроенной памяти. Очевидно, что новинка Samsung по всем параметрам превосходит смартфон от Apple. А вот другой флагман, Huawei P30 Pro, уже можно найти со скидкой и за 60 тысяч. Китаец уступает в мощи процессора, но превосходит корейца благодаря лучшей на рынке камере и аккумулятору на 4200 мАч.

Вывод

Безусловно, перед нами один из самых технологичных смартфонов на рынке. Максимальная производительность и близкий к идеалу дисплей, приправленные наличием такой уникальной фишки как стилус, – все это признаки топового устройства. Несколько разочаровывает почти не изменившаяся по сравнению с Galaxy S10 основная камера и отказ от 3,5-мм разъема. Впрочем, новый Galaxy Note по-прежнему остается основным вариантом для тех, кому нужен бескомпромиссный флагман на Android.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note10
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