Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона ZTE Axon 9 Pro

Нового флагманского смартфона от компании ZTE пришлось ждать два года. Всему виной санкции, которые на китайского производителя наложили США. Но летом запрет был снят, и ZTE поспешили представить свой новый топовый смартфон Axon 9 Pro. Каким он получился и если у него шанс конкурировать с другими флагманами, читайте в нашем обзоре.

Внешний вид

Дизайнеры ZTE не стали изобретать велосипед и сделали дизайн максимально привычным для современных пользователей. Массивная «бровь» на передней панели, такая же немаленькая нижняя рамка, металлический каркас, стеклянная задняя панель, в углу которой расположена сдвоенная камера, а в середине сканер отпечатков пальцев. Надо заметить, что аппарат получился довольно тяжелым (183 грамма), но это обусловлено ёмкой батареей.

Дисплей

Аппарат оснастили 6,2-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2248 пикселей (плотность 402 ppi), который занимает 83,3% площади передней панели. Фишкой экрана является технология графической оптимизации Axon Vision, которая делает картинку гораздо чётче и подстраивает цвета под окружающее освещение. Также отметим поддержку стандарта высокого динамического диапазона HDR10 и технологии MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), которая увеличивает частоту кадров при просмотре видео с 24-30 до 60. А вот замаскировать «челку» здесь почему-то нельзя.

Железо и производительность

Как и большинство флагманов, представленных в 2018 году, аппаратной основой Axon 9 Pro стал Snapdragon 845. На январь 2019 года это уже не самый мощный чипсет Qualcomm (недавно был анонсирован Snapdragon 855), но сомневаться в его мощи не приходится. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ. В бенчмарках AnTuTu и GeekBench эта связка набирает 283000 и 8800 баллов, демонстрируя производительность на уровне таких флагманов, как Google Pixel 3 XL и Samsung Galaxy Note9.

Камеры

Основная камера в смартфоне необычная. Главный модуль полагается на 12 Мп сенсор, светосильную оптику с апертурой f/1.8 и оптическую стабилизацию изображения. А вот второй модуль поинтересней – 20 Мп сенсор с широкоугольной оптикой (10 мм). Основной модуль может делать качественные фото в условиях недостаточной освещенности благодаря увеличенному размеру пикселя (1,4 мкм). Вторая камера, понятная дело, идеально подходит для пейзажных фото. Отдельно стоит отметить 3 микрофона, записывающие пространственное аудио. Видео можно снимать в разрешении 4K. А вот фронтальная камера, несмотря на разрешение 20 Мп выдает несколько мыльные снимки.

Автономность

Батарея емкостью 4000 мАч выгодно отличает ZTE Axon 9 Pro от остальных флагманов. Если конкуренты разряжаются через 3-4 часа часа включенного дисплея, то этот смартфон может продержаться почти шесть часов. Благодаря быстрой зарядке Qualcomm Quick Charge 4.0 его можно полностью зарядить за полтора часа. При этом в комплекте поставляется адаптер с поддержкой лишь третьей версии.

Одной строкой

Отметим защиту от воды по стандарту IP 68, по которому смартфон выдерживает погружение на глубину 1,5 метра на 30 минут, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, стоковый Android, поддержку беспроводной зарядки, модуль NFC для бесконтактных платежей, слот для карт памяти microSD и отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Цена и конкуренты

В России аппарат оценен в 47 тысяч рублей, что делает его не самым лучшим предложением на фоне мощных конкурентов. Например, главный по мнению экспертов DxOMark камерофон Huawei P20 Pro обойдется на 7 тысяч дешевле. Еще доступнее схожие по характеристикам китайцы Xiaomi Mi 8 и Meizu 16th. Другим любопытным вариантом может стать Samsung Galaxy S9, который можно найти за те же 47 тысяч рублей. У корейского флагмана сопоставимая производительность, но лучше экран и одна из самых крутых на рынке камер.

Вывод

У нового флагмана ZTE немало сильных сторон. Это и мощный процессор, и отличный экран, и практически уникальная среди топовых смартфонов автономность. Однако завышенная цена может отпугнуть немало потенциальных покупателей, которые вольны выбирать либо среди сопоставимых по цене флагманов Huawei и Samsung, либо среди намного более доступных моделей от Xiaomi и Meizu.