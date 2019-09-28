Обзор плюсов и минусов iPhone 11 Pro. Топовый, компактный и очень дорогой

2019-09-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone 11 Pro; [48]
Смартфонов с небольшим экраном выходит все меньше и меньше, а самой желанной подобной моделью является 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro. Как и его предшественник iPhone XS, он, скорее всего, уступит в популярности более доступной модели iPhone 11, но, конечно, мы не могли пройти мимо одной из самых интересных новинок сезона.

Дизайн

Внешне iPhone 11 Pro довольно сильно отличается от iPhone XS, но это касается только задней панели. Во-первых, место двойной вертикально ориентированной камеры заняла тройная камера в квадратном блоке со вспышкой. Логотип переехал в середину, а еще с корпуса исчезли все надписи. В-третьих, панель по-прежнему из стекла, но теперь она матовая и не собирает пятна от пальцев. Забавно, что логотип при этом остался глянцевым. Также смартфон стал чуть толще (8,1 мм против 7,7 мм), шире (71,4 мм против 70 мм) и тяжелее (188 против 177 граммов). Расцветок четыре: серый космос, серебристая, золотая и тёмно-зелёная. Стоит отметить, что старые цвета заиграли новыми красками из-за матовой поверхности.

Дисплей

Пару дней назад эксперты из DisplayMate назвали дисплей iPhone 11 Pro Max лучшим в индустрии. Они заявили, что производительность экрана у новинки Apple существенно выше, чем у его конкурентов. Также отмечается увеличенная пиковая яркость, улучшенная абсолютная точность цветопередачи, меньшая отражательная способность дисплея и сниженное энергопотребление по сравнению с экраном iPhone XS Max. А поскольку в iPhone 11 Pro используется такой же дисплей, только с меньшей диагональю, то все вышеперечисленное относится и к нему.

Вот вам характеристики лучшего экрана в мире смартфонов: 5,8-дюймовая Super Retina XDR OLED-панель с разрешением 1125:2436 пикселей (плотность 458 ppi), соотношением сторон 19.5:9, максимальной яркостью 800 нит и пиковой яркостью 1200 нит, поддержкой Dolby Vision, HDR10, True-tone и 120 Hz touch-sensing. Благодаря использованию выреза и довольно тонким рамкам, дисплей занимает 82,1% площади передней панели. Это довольно низкий показатель для флагманского смартфона. Например, у OnePlus 7 Pro и Samsung Galaxy Note10 он равен 88,1% и 90,9%, соответственно.

Железо и производительность

С этим компонентом у iPhone 11 Pro все очень просто – он получил самый быстрый процессор для смартфонов Apple A13 Bionic. Это 7-нанометровая шестиядерная платформа с тактовой частотой 2.65 ГГц. В популярном бенчмарке AnTuTu этот чипсет набирает больше 450 тысяч баллов, уступая лишь планшету iPad Pro 3. Его мощь вкупе с 4 ГБ оперативной памяти является избыточной и останется таковой еще пару-тройку лет.
  • AnTuTu – 454855 баллов
  • Geekbench – 13830 баллов

Камеры

Как и любой уважающий себя флагман, iPhone 11 Pro имеет связку из трех камер: главной с 12-Мп датчиком и оптикой с диафрагмой f/1.8, 12-Мп сверхширокоугольной с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм и 12-Мп телефото-модуля с двукратным оптическим зумом. Причем главный модуль и телевик могут похвастаться оптической стабилизацией изображения.

Эксперты, оценившую фотовозможности iPhone 11 Pro, отмечают высокий динамический диапазон и детализацию, более продвинутый портретный режим, а также ночной режим, который наконец-то позволит «айфонам» делать приличные снимки при недостаточном освещении. Судя по многочисленным тестам, камера нового iPhone снимает лучше Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note10, но уступает в некоторых компонентах Huawei P30 Pro. И это еще в продаже не появился новый король камерофонов (по версии DxOMark) Huawei Mate 30 Pro. Но в чем смартфоны Apple всегда были лучше остальных, так это в съемке видео. Основная камера по-прежнему записывает видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, а вот для 12-Мп фронтальной камеры эта возможность стала доступна только в новом поколении.

Аккумулятор и автономность

Кажется, в Apple всерьез задумались об автономности своих смартфонов – ёмкость аккумулятора по сравнению с iPhone XS увеличилась с 2658 мАч до 3046 мАч. В тесте автономности с просмотром Instagram, работой камер, игр, потоковой передачи музыки и работы приложения Shazam iPhone 11 Pro продержался 6 часов и 42 минуты. В том же тесте, например, Samsung Galaxy Note 10+ с батареей на 4300 мАч выдержал семь с половиной часов. Так или иначе, теперь смартфон точно проработает до конца дня при обычном режиме использования. Также заметим, что вместо быстрой зарядки на 15 Вт появилась поддержка на 18 Вт – причем соответствующий адаптер питания в кои-то веки положили в комплект поставки.

Одной строкой

Отдельно отметим защиту от воды и пыли по стандарту IP68 по которой смартфон можно погружать в воду на глубину до двух метров на полчаса. У предшественника была более простая защита по стандарту IP67. Также отметим поддержку Dolby Atmos, Bluetooth 5.0, новейший стандарт Wi‑Fi 802.11ax и 26 поддерживаемых бендов LTE. Об отсутствии 3,5-мм разъема для наушников и слота для карт памяти как-то неприлично напоминать, но мало ли.

Цена и конкуренты

В России iPhone 11 Pro оценен в 89 990, 103 990 и 121 990 рублей за версии с 64, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти. Другие топовые флагманы Samsung Galaxy S10 и Huawei P30 Pro оценены в 77 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно.

Вывод

iPhone 11 Pro имеет не только лучший в индустрии дисплей, самый быстрый процессор, одну из лучших камер, в которой теперь нет слабых мест, яркий дизайн, защиту от воды и неплохую автономность, но и менее очевидный плюс – скромные габариты. Но топовейшие характеристики, компактность и логотип с надкушенным яблоком обойдутся вам в круглую сумму.

Комментарии и отзывы iPhone 11 Pro
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