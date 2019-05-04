Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона ASUS Zenfone Lite (L1) 2/32GB

Недавно на отечественном рынке появился смартфон ASUS Zenfone Lite L1 (G553KL), который отличается от вышедшего ранее "индийца" ASUS Zenfone Lite L1 (ZA551KL) большим объемом памяти. Сможет ли он что-нибудь противопоставить популярным у нас ультрабюджетным моделям от Xiaomi и Samsung? Давайте разбираться.

Дизайн

Согласитесь, мало кто ждет в ультрабюджетном устройстве яркий дизайн. ASUS Zenfone Lite L1 исключением из правил не стал, но выглядит он при этом прилично. Отсутствие какого-либо выреза, в меру толстые рамки снизу и сверху, пластиковая задняя панель с закругленными краями и одинарная камера со вспышкой в углу. Вместо сканера отпечатка пальцев – надпись «ASUS». Главная же особенность дизайна новинки, это его компактность. Он имеет габариты 8.2:147.3:71.8 и массу 140 г. После него даже максимально безрамочные смартфоны кажутся лопатами.

Дисплей

Смартфон оснастили 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1440 пикселей (плотность 295 ppi), соотношением сторон 18:9, хорошими углами обзора и достаточной яркостью, чтобы пользоваться устройством в солнечный день. Экран занимает 72,5% площади передней панели, что является довольно неплохим показателем для смартфона с такой ценой. Такое же соотношение, например, и у конкурента Xiaomi Redmi 6.

Железо и производительность

Возможно, кто-то ожидал увидеть здесь решение от компании MediaTek, но ASUS сделала выбор в пользу чипсета от Qualcomm. Это восьмиядерная платформа Snapdragon 430 с тактовой частотой 1.4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 505. На этом же процессоре работают такие бюджетки, как Huawei Y7 Pro 2018 и Moto G5S. Оперативной памяти здесь 2 ГБ, а встроенной флеш-памяти – 32 ГБ. Производительности железа будет достаточно для большинства задач, вроде быстрой работы интерфейса, серфинга в интернете и просмотра HD-видео, а вот о требовательных играх можно забыть. Например, популярный PUBG Mobile пойдет только на низких настройках графики.

AnTuTu – 42100 баллов

Geekbench 4 – 2227 баллов

Камеры

В отличие от Xiaomi Redmi 6, который получил двойную тыльную камеру, в ASUS ZenFone Lite (L1) используется одинарный модуль. Речь идет о сенсоре разрешением 13 Мп, фазовом автофокусе и оптике с апертурой f/2.0. К сожалению, снимки получаются слишком темными и с низкой детализацией. Немного спасает положение режим HDR, который добавляет насыщенности, контраста и даже немного расширяет динамический диапазон. Фронтальная камера характеризуется 5 Мп модулем с оптикой f/2.4, а видео можно записывать в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Одновременно с героем нашего обзора был представлен смартфон ZenFone Max M1, который получил аккумулятор на 4000 мАч. Здесь же используется батарея меньшей ёмкости – 3000 мАч. В режиме просмотра HD-видео аппарат может проработать около 9 часов, а в обычном режиме использования его хватит до конца дня. Одним словом, долгожителем этот смартфон не назовешь.

Одной строкой

Дополнительно отметим 3,5-мм разъем для наушников, отдельный слот для карт памяти microSD, предустановленную операционную систему Android 8.0 Oreo и отсутствие сканера отпечатка пальцев.

Цена и конкуренты

В России ZenFone Lite L1 (G553KL) можно купить за 8990 рублей. За ту же цену можно найти и его главного конкурента Xiaomi Redmi 6. При этом он предлагает более качественную камеру, на 50% более мощный процессор, 3 ГБ оперативной памяти и сканер отпечатков пальцев. Из новинок можно вспомнить Vivo Y81 с более современным дизайном и шустрым чипсетом MediaTek Helio P22.

Вывод

К сожалению, ASUS Zenfone Lite L1 не привносит чего-то нового в класс ультрабюджетных смартфонов. У него неплохой экран, достаточный для большинства задач процессор, слабые камеры и средняя автономность. Продающийся за те же деньги Xiaomi Redmi 6 обходит его сразу по нескольким параметрам. Однако, если новинка ASUS подешевеет на тысячу-другую, то ей будет вполне по силам привлечь внимание покупателей.