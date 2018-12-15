Обзор плюсов и минусов смартфона ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL 4/64GB

2018-12-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS Zenfone Max Pro (M2) ; [1115]
Вышедший этим летом смартфон ASUS Zenfone Max Pro (M1) стал настоящим хитом на отечественном рынке. Аппарат смог предложить неплохую производительность (Snapdragon 636) и отличную автономность (АКБ на 5000 мАч) по невысокой цене. Неудивительно, что ASUS так быстро выпустила второе поколение смартфона, а первой страной, где его можно купить, стала именно России. Насколько сильно новый Zenfone Max Pro (M2) отличается от предшественника, и сможет ли он стать таким же популярным? Попробуем разобраться.

Дизайн

Первый Zenfone Max Pro (M1) имел металлический задник и выглядел, скажем так, неказисто. Второе поколение получило пластиковую заднюю панель, однако выглядит она намного эффектнее. Во многом из-за блестящего глянцевого эффекта и переливов цвета. Все это очень сильно похоже на модные сейчас градиентные расцветки, ставшими популярными с легкой руки Huawei. Что до передней панели, то здесь вместо обычной рамки вы увидите раздражающую многих «бровь». Что ж, против трендов не попрёшь.

Дисплей

Как это обычно бывает с долгоиграющими смартфонами, они получают экран с большой диагональю. Здесь используется 6,3-дюймовая IPS-панель с разрешением 2280:1080 пикселей (плотность 403 ppi), соотношением сторон 19:9, 94% охватом цветового пространства NTSC, яркостью в 450кд/м2 и контрастностью 1500:1. Пожалуй, это отличные характеристики для устройства среднего уровня. Отдельно отметим защитное стекло Gorilla Glass шестого поколения, которое выдерживает до 15 падений с метровой высоты, а не 8, как было в предыдущей версии.

Производительность

ASUS решили не изобретать велосипед и поставили в свой новый смартфон самый популярный процессор последних полутора лет. Речь, конечно, идет о восьмиядерном Snapdragon 660 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 512. Это классическое решение для устройств среднего и средне-бюджетного уровня, которое набирает в бенчмарках AnTuTu и Geekbench 128000 и 5480 баллов. Этого процессора в связке с 4 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства задач, в том числе и для игр на высоких настройках.

Камеры

Основная камера полагается на два модуля. Главный получил светосильную оптику с диафрагмой f/1,8 и 12 Мп сенсор Sony IMX486, который используется, например, в Xiaomi Mi A2. Эта камера выдает отличные снимки днем, предсказуемо пасуя в условиях недостаточной освещенности. Но это старая проблема камер в недорогих смартфонах. За портреты с размытием отвечает второй модуль с 5 Мп сенсором и оптикой f/2,4. Отметим, что видео можно записывать в разрешении 2160p при 30 кадрах в секунду. Селфи можно делать на довольно качественный 13 Мп модуль с оптикой f/2,0.

Автономность

А вот и главная особенность новинки – аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Первые пользователи уже успели выяснить, что его хватает почти на десять часов непрерывной игры, а по заявлениям самого производителя аппарат может проработать целый месяц в режиме ожидания. Однако многих может огорчить отсутствие быстрой зарядки. Заряжать такую батарею придется долго – около 3 часов.

Одной строкой

ASUS стоит однозначно похвалить за два отдельных лотка для карт nano-SIM и отдельный слот под карты памяти microSD. Не пожадничал производитель и с модулем NFC, а потому пользователь сможет совершать бесконтактные платежи. Огорчает старый разъем microUSB (вот и причина отсутствия быстрой зарядки) и отсутствие поддержки 5 ГГц Wi-Fi.

Цена и конкуренты

В России смартфон в версии на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ флеш-памяти обойдётся в 19 990 рублей. Примерно тех же денег стоит и Xaiomi Redmi Note 6 Pro с АКБ на 4000 мАч, но у него слабее процессор (Snapdragon 636) и нет модуля NFC. Лучше уж рассмотреть Redmi Note 5 Pro, который почти с теми же характеристиками стоит намного дешевле. Из альтернативных вариантов можно отметить Nokia 6.1 Plus с оптикой от Zeiss и АКБ на 3000 мАч, но поддержки NFC у него тоже нет.

Вывод

ASUS Zenfone Max Pro (M2) получил очень емкую батарею, современный дизайн, хороший экран, качественные камеры и отличную для своего класса производительность. Если сравнивать его с предшественником, то улучшения заметны по всем фронтам. Стало быть, решение ASUS выпустить новый смартфон через полгода после выхода старого оказалось верным, ведь новичок имеет все шансы на успех.

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