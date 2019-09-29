Обзор плюсов и минусов смартфона Alcatel 1S (2019). Компактный и очень доступный

Летом этого года компания TCL Communication выпустила бюджетный смартфон Alcatel 1S 2019 года, который получил компактный 5,5-дюймовый дисплей и очень приятный ценник. Есть ли у этой новинки еще какие-нибудь особенности? Давайте разбираться.

Дизайн

Alcatel 1S обладает довольно лаконичным дизайном, который не лишен сюрпризов. Взять, например, заднюю панель. Она выполнена из пластика, что логично для устройства начального уровня. Однако пластик не гладкий, а с текстурой, выполненной под шлифованный металл. Помимо просто приятных тактильных ощущений эта особенность имеет и практический эффект – аппарат меньше скользит и не так охотно собирает пятна от пальцев.

На самой панели можно найти сканер отпечатков пальцев и расположенную в левом верхнем углу сдвоенную основную камеру, ориентированную горизонтально. Переднюю панель современной не назовешь – в меру широкая верхняя рамка и не в меру толстая нижняя. При этом устройство очень компактное (147.8:70.7:8.6 мм) и легкое (146 граммов), а потому им чертовски удобно пользоваться одной рукой.

Дисплей

Компактность – это заслуга 5,5-дюймового IPS-дисплея, который характеризуется разрешением 1440:720 пикселей (плотность 293 ppi), соотношением сторон 18:9, защитным стеклом 2.5D, отсутствием воздушной прослойки и олеофобного покрытия, широкими углами обзора, отличной для столь бюджетного устройства максимальной яркостью в 426 кд/м2 и не лучшей минимальной в 7,41 кд/м2. Из-за широких рамок экран здесь занимает 74,7% площади передней панели, что довольно мало даже для очень доступного смартфона. Для сравнения, у новенького Redmi 8A этот показатель равен 81,3%, но он еще не появился в продаже.

Железо и производительность

AnTuTu – 75135 баллов

Geekbench – 3508 баллов

За аппаратную мощь здесь отвечает новенький чипсет Spreadtrum SC9863A, который характеризуется 28-нанометрвым техпроцессом, 8 ядрами Cortex-A55 с частотой до 1,2 ГГц и графикой PowerVR IMG8322. Это довольно простое решение, которое встречается в таких смартфонах, как Philips S561 и HTC Wildfire E. Его мощи вкупе с 3 ГБ оперативной памяти хватит для большинства задач, включая не самые требовательные к железу игры.

Камеры

Фотовозможности отданы на откуп двойной камеры: 13-Мп модуля с оптикой с диафрагмой f/2.0 и 2-Мп модуля для замера глубины сцены. Последний выполняет свою задачу довольно плохо, потому что объект от фона отделяется очень криво. Что до главной камеры, то днем она может сделать неплохой снимок с приемлемой детализацией и медленным, но работающим HDR, однако в помещении и в сценах с недостаточным освещением снимки получаются чрезвычайно шумными и откровенно мыльными. Фронтальная 5-Мп камера также не может похвастаться качественными автопортретами, а видео здесь можно снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Несмотря на не очень ёмкий аккумулятор, аппарат имеет весьма достойную автономность примерно на уровне Honor 20 и Honor 8C. В тесте с установленном на 50% уровне яркости и с отключенной блокировкой экрана аппарат продержался почти 14 часов. А для полного восполнения заряда батареи у вас уйдут внушительные 3 часа.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, 32 ГБ флеш-памяти, гибридного слота для карт памяти microSD до 128 ГБ, предустановленной операционной системы Android 9 Pie, устаревшего порта microUSB 2.0, а также отсутствие быстрой зарядки и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Alcatel 1S (2019) оценен в 7 тысяч рублей. Здесь его главным конкурентом выступает Redmi 7A с более производительным процессором Snapdragon 632, крупным 6,26-дюймовым дисплеем, современным дизайном с каплевидным вырезом и аккумулятором на 4000 мАч. Также отметим неплохой Philips S561 с батареей на 4000 мАч. Но оба конкурента дороже на тысячу рублей, которая в этом ценовом сегменте может стать весомым аргументом.

Вывод

Alcatel 1S (2019) кажется весьма сбалансированным бюджетником с хорошим экраном, в меру шустрым процессором и неожиданно неплохой автономностью. Да, Redmi 7A превосходит его сразу по нескольким параметрам, но у изделия Alcatel есть два преимущества – его компактность и более низкая цена. Будет ли этого достаточно для успешных продаж, покажет время.