Обзор плюсов и минусов смартфона Huawei Mate 20 Pro. Король камерофонов

Сразу после презентации iPhone XS и iPhone XS Max компания Huawei позволила себе высмеять Apple: «Спасибо, что не показали ничего нового». В следующем сообщении говорилось: «Спасибо, что позволили нам стать настоящими героями года». Конечно, речь шла о тогда еще грядущих флагманах Mate 20 и Mate 20 Pro. Что ж, теперь, когда новинки Huawei появляются в продаже, и настало время узнать, кто на самом деле стал «главным героем года». А еще ответить на более локальный вопрос – смог ли Mate 20 Pro унаследовать от P20 Pro звание лучшего камерофона на рынке? Все подробности в нашем обзоре.

Дизайн

Передняя панель новинки не смогла избежать сравнения с конкурентами – изогнутые края дисплея напоминают Samsung Galaxy S9, а широкая «бровь» - iPhone XS. Сзади и сбоку Mate 20 Pro не спутаешь ни с кем – красная кнопка включения, слегка ребристое покрытие задней панели, благодаря которой аппарат не выскальзывает из рук и не оставляет отпечатков, а в качестве вишенки на торте – квадратный островок камер и вспышки. Помимо изумрудно-зеленой расцветки есть и традиционная черная. У нее маркая стеклянная панель, которая к тому же выскальзывает из рук.

Железо

За производительность здесь отвечает HiSilicon Kirin 980 – первый в мире 7-нанометровый мобильный процессор. И да, он делает Mate 20 и Mate 20 Pro самыми мощными Android-смартфонами прямо сейчас. В бенчмарках AnTuTu и GeekBench процессор в связке с 6 ГБ оперативной памяти набирает 311 000 и 10 000 баллов, значительно опережая таких флагманов, как Samsung Galaxy Note9, Sony Xperia XZ3, OnePlus 6T и Xiaomi Pocophone F1. Самым производительным смартфоном в мире его не назовешь (постарались Apple с их монстром Bionic A12), но, разумеется, все игры здесь летают на максимальных настройках.

Дисплей

Кстати, Kirin 980 стал еще и первым процессором с поддержкой LTE Cat. 21, позволяющей получить скорость загрузки до 1,4 Гбит/с. Впрочем, в России пока такой скорости не найти и можно сказать, что это технология на вырост.Как мы уже заметили ранее, здесь используется изогнутый дисплей, как в других флагманских новинках этого года – Samsung Galaxy S8, Nokia 8 Sirocco и Sony Xperia XZ3. Удивительно, но производителем 6,4-дюймовой OLED-панели выступили не Samsung или LG, а китайская компания BOE. Впрочем, от дисплеев в топовых смартфонах он почти не отличается: разрешение Quad HD+ с высочайшей плотностью пикселей 538 на дюйм, возможность уменьшить его до Full HD+ и HD+, «узкое» соотношение сторон 19,5:9, покрытие 86% передней панели, охват цветового пространства sRGB в 148 процентов и максимальная яркость 723 кд/м2. Сама Huawei называет этот дисплей лучшим в мире, но мы, пожалуй, остановимся на «одном из лучших».

Камера

Этот смартфон прозвали «королем камерофонов» еще до выхода, и основанием для этого стали результаты его предшественника Huawei P20 Pro. Его тройная камера никому не уступала в дневной съемке и рвала всех конкурентов в ночное время. Полугодовалый P20 Pro до сих пор удерживает лидерство в рейтинге специалистов из DxOMark. Поговаривают, что Huawei не дает этому профильному ресурсу публиковать обзор на Mate 20 Pro, потому что… его результат слишком высок!

Итак, что из себя представляет здешняя тройная камера: 40 Мп сенсор с объективом с диафрагмой f/1.8 и фокусным расстоянием 27 мм, 8 Мп телезум с апертурой f/2.4 и фокусным расстоянием 80 мм, а также ультраширокоугольный модуль с разрешением 20 Мп, диафрагмой f/2.2 и фокусным расстоянием 16 мм. Получается, что камера выдает самый широкий диапазон фокусных среди смартфонов, а достигается это за счет «ширика», которого как раз не было в P20 Pro. Примечательно, что этот модуль здесь не для галочки, как, например, в «четырехглазом» Samsung Galaxy A9 2018 – он не только делает качественные фото при дневном освещение, но и выдает отличный результат в условиях недостаточного освещения.

Автономность

В двух других модулях прирост качества почти не заметен по сравнению с P20 Pro, но именно «ширик» делает разницу между двумя флагманами Huawei. Что до сравнения с другими камерофонами, то здесь китайцы вновь впереди планеты всей – за счет универсальности фокусных расстояний и лучших фото в ночное время. А еще при съемке видео ИИ смартфона в режиме реального времени размывает фон и выделяет цвета на объекте съемке.Новинку оснастили аккумулятором на 4200 мАч, но не большая емкость является его главной особенностью. Оказывается, Mate 20 Pro умеет по воздуху заряжать другие смартфоны! Достаточно прислонить к задней панели любой гаджет с Qi-модулем, и он будет заряжаться. Также здесь предусмотрена поддержка технологии Super Charge 2.0 – от зарядника мощностью 40 Вт батарея заряжается с 0 до 70% за полчаса. Причем адаптер поставляется в комплекте, а это лишний повод уязвить Apple с их iPhone XS Max, к которому нужно докупать зарядник за 5500 рублей.

Одной строкой

Похвалим Huawei за встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, защиту по стандарту IP68, которая позволяет погружать смартфон на глубину до 1,5 метров на 30 минут, ИК-порт, стереодинамики и переходник с Type-C на 3,5 мм в комплекте. Из маленьких минусов – нет 3,5-мм разъема для наушников, нельзя записывать видео в 4K при 60 кадрах в секунду, посредственная фронтальная камера прямиком из P20 Pro и слот под собственный формат карт памяти NM (Nano Memory) вместо MicroSD.

Цена и конкуренты

Huawei Mate 20 Pro в версии 6+128 ГБ оценен в 77770 рублей. Корейский и японский флагманы Samsung Galaxy Note 9 и Sony Xperia XZ3 обойдутся на 15000 и 7500 рублей дешевле, соответственно. У обоих, возможно, чуть лучше экраны и звук, в остальном они китайцу уступают. Почти столько же стоит iPhone XS и намного дороже сопоставимый по размерам экрана iPhone XS Max. Новинки Apple, как мы уже выяснили, опережают Mate 20 Pro в производительности, а еще в записи видео (пресловутые 4K в 60 к/с, да еще и в HDR).

Вывод

Примечательно, что в Китае помимо обычного Mate 20 Pro, Huawei продает версию без подэкранного дактилоскопа. Цена модели со сканером на задней панели, как в Mate 20, составляет 680 евро! Выйдет ли такой «урезанный» флагман за пределы Поднебесной, неизвестно, но отечественному покупателю он явно понравится больше.Huawei уже не первый год пытается навязать конкуренцию топовым смартфонам Samsung и Apple, а в случае с Mate 20 Pro это стремление заметнее всего. И дело вовсе не в характеристиках, хотя лучшую на Android производительность, отличную автономность, один из лучших дисплеев и лучшую среди всех смартфонов камеру грех не вспомнить. Нет, все дело в цене. Она ставит новинку Huawei в один ряд с Galaxy Note 9 и iPhone XS. Надо заметить, не без основания. Мы готовы считать топовые смартфоны Huawei равными Samsung и Apple, а вот готовы ли к этому российские пользователи, покажут продажи.