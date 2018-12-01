Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Meizu M8 Lite

Несмотря на то, что в ассортименте компании Meizu уже есть такие бюджетные смартфоны, как Meizu M6T, Meizu M8c и Meizu M6 Note, китайский производитель выпустил еще одну подобную модель. Чем Meizu M8 Lite выделяется на фоне собратьев, и насколько конкурентно он смотрится среди множества других «бюджеток»? Попробуем разобраться.

Дизайн

От старшего собрата Meizu M8 «облегченная» версия отличается корпусом из поликарбоната, а не металла. Впрочем, это не значит, что смартфон смотрится совсем неказисто. К концу 2018 году сформировалась тенденция, что даже бюджетные смартфоны смотрятся ненамного хуже гораздо более дорогих моделей. И Meizu M8 Lite в эту картину вписывается отлично. Довольно узкие рамки над и под дисплеем, аккуратный сканер отпечатков пальцев на задней панели и вертикально расположенная основная камера с вспышкой, напоминающие флагманский Meizu 16th. Особенно предпочтительно смартфон смотрится в белой расцветке. Нельзя не отметить и довольно небольшую толщину в 8,4 мм. Например, навороченный флагман Sony Xperia XZ3 толще аж на 1,5 мм, а стоит при этом в пять раз больше.

Процессор

Бюджетному смартфону – бюджетный процессор, решили в Meizu и наградили его четырехъядерным MediaTek MT6739 с тактовой частотой до 1.5 ГГц и графикой IMG GE8100. В бенчмарках AnTuTu и GeekBench в связке с 3 ГБ оперативной памяти аппарат набирает 37600 и 1858 баллов, демонстрируя результат на уровне решений из Qualcomm 400-й серии. Этой производительности будет достаточно для быстрой работы интерфейса и серфинга в интернете, а вот о требовательных играх можно забыть.

Дисплей и звук

Экран в Meizu M8 Lite радует гораздо больше: 5,7 дюймовая IPS-панель с разрешением 1440:720 точек (плотность пикселей 282), хорошей цветопередачей и яркостью, довольно средними углами обзора и контрастностью 1000:1. Динамик в смартфоне один, звучит он как и другие устройства из этой ценовой категории, а из особенностей можно отметить встроенную поддержку Lossless-форматов.

Камеры

Основная камера полагается на сенсор с разрешение 13 мегапикселей и объектив со аптертурой f/2.2. Днем камера способна выдать снимки достойного качества, а вот в условиях недостаточной освещенности сильно сказывается недостаток светосилы. Как результат, качество фотографий падает катастрофически. Во фронтальной применяется датчик изображения разрешением 5 мегапикселей и довольно светосильная оптика с апертурой f/1.9. А потому селфи тут получаются лучше, чем снимки на основную камеру. Видео здесь можно снимать в разрешении Full HD.

Одной строкой

Дополнительно стоит упомянуть быструю и функциональную оболочку Flyme 7, довольно емкий аккумулятор на 3200 мАч, гибридный слот для карты памяти, порт microUSB, 3,5-мм разъем для наушников и функцию разблокировки по лицу.

Цена и конкуренты

В России Meizu M8 Lite можно купить за 10 390 рублей, и в этой ценовой категории у него целая прорва конкурентов. Это Xiaomi Redmi 6 с двойной камерой и более шустрым процессором Mediatek Helio P22, Samsung Galaxy J4+ и ZTE Blade V9 Vita с модулем NFC, ASUS ZenFone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч и, конечно, Meizu M6 Note с Full HD-дисплеем, металлическим корпусом, двойной камерой, быстрой зарядкой, но устаревшим дизайном.

Вывод

Пожалуй, главными достоинствами Meizu M8 Lite являются качественный дисплей, хорошая для бюджетного устройства фронтальная камера и яркий для этого сегмента дизайн. Именно приятный внешний вид делает новинку более-менее конкурентным решением среди других смартфонов, которые могут превосходить её в разрешении дисплея, поддержке NFC или, скажем, наличии двойной камеры.