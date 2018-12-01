Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Meizu M8 Lite

2018-12-01, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu M8 Lite; [449]
Несмотря на то, что в ассортименте компании Meizu уже есть такие бюджетные смартфоны, как Meizu M6T, Meizu M8c и Meizu M6 Note, китайский производитель выпустил еще одну подобную модель. Чем Meizu M8 Lite выделяется на фоне собратьев, и насколько конкурентно он смотрится среди множества других «бюджеток»? Попробуем разобраться.

Дизайн

От старшего собрата Meizu M8 «облегченная» версия отличается корпусом из поликарбоната, а не металла. Впрочем, это не значит, что смартфон смотрится совсем неказисто. К концу 2018 году сформировалась тенденция, что даже бюджетные смартфоны смотрятся ненамного хуже гораздо более дорогих моделей. И Meizu M8 Lite в эту картину вписывается отлично. Довольно узкие рамки над и под дисплеем, аккуратный сканер отпечатков пальцев на задней панели и вертикально расположенная основная камера с вспышкой, напоминающие флагманский Meizu 16th. Особенно предпочтительно смартфон смотрится в белой расцветке. Нельзя не отметить и довольно небольшую толщину в 8,4 мм. Например, навороченный флагман Sony Xperia XZ3 толще аж на 1,5 мм, а стоит при этом в пять раз больше.

Процессор

Бюджетному смартфону – бюджетный процессор, решили в Meizu и наградили его четырехъядерным MediaTek MT6739 с тактовой частотой до 1.5 ГГц и графикой IMG GE8100. В бенчмарках AnTuTu и GeekBench в связке с 3 ГБ оперативной памяти аппарат набирает 37600 и 1858 баллов, демонстрируя результат на уровне решений из Qualcomm 400-й серии. Этой производительности будет достаточно для быстрой работы интерфейса и серфинга в интернете, а вот о требовательных играх можно забыть.

Дисплей и звук

Экран в Meizu M8 Lite радует гораздо больше: 5,7 дюймовая IPS-панель с разрешением 1440:720 точек (плотность пикселей 282), хорошей цветопередачей и яркостью, довольно средними углами обзора и контрастностью 1000:1. Динамик в смартфоне один, звучит он как и другие устройства из этой ценовой категории, а из особенностей можно отметить встроенную поддержку Lossless-форматов.

Камеры

Основная камера полагается на сенсор с разрешение 13 мегапикселей и объектив со аптертурой f/2.2. Днем камера способна выдать снимки достойного качества, а вот в условиях недостаточной освещенности сильно сказывается недостаток светосилы. Как результат, качество фотографий падает катастрофически. Во фронтальной применяется датчик изображения разрешением 5 мегапикселей и довольно светосильная оптика с апертурой f/1.9. А потому селфи тут получаются лучше, чем снимки на основную камеру. Видео здесь можно снимать в разрешении Full HD.

Одной строкой

Дополнительно стоит упомянуть быструю и функциональную оболочку Flyme 7, довольно емкий аккумулятор на 3200 мАч, гибридный слот для карты памяти, порт microUSB, 3,5-мм разъем для наушников и функцию разблокировки по лицу.

Цена и конкуренты

В России Meizu M8 Lite можно купить за 10 390 рублей, и в этой ценовой категории у него целая прорва конкурентов. Это Xiaomi Redmi 6 с двойной камерой и более шустрым процессором Mediatek Helio P22, Samsung Galaxy J4+ и ZTE Blade V9 Vita с модулем NFC, ASUS ZenFone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч и, конечно, Meizu M6 Note с Full HD-дисплеем, металлическим корпусом, двойной камерой, быстрой зарядкой, но устаревшим дизайном.

Вывод

Пожалуй, главными достоинствами Meizu M8 Lite являются качественный дисплей, хорошая для бюджетного устройства фронтальная камера и яркий для этого сегмента дизайн. Именно приятный внешний вид делает новинку более-менее конкурентным решением среди других смартфонов, которые могут превосходить её в разрешении дисплея, поддержке NFC или, скажем, наличии двойной камеры.

Комментарии:
Ulefone представила смартфон S10 Pro c д...
Ulefone представила смартфон S10 Pro c дКомпания Ulefone представила дешевый смартфон S10 Pro. Экран гаджета обеспечивает разрешение 1498 на 720 ...
Презентация смартфона Asus Zenfone Max P...
Презентация смартфона Asus Zenfone Max PКомпания Asus готовит к выпуску новый смартфон Zenfone Max Pro M2. Девайс Asus Zenfone Max Pro M2 получит...
Смартфон Lenovo Z5s получит процессор Qu...
Смартфон Lenovo Z5s получит процессор QuКомпания Lenovo готовит к выпуску новый смартфон под названием Z5s. Гаджет Lenovo Z5s получит 6.3-дюймовы...
Samsung Galaxy A8s представят в конце де...
Samsung Galaxy A8s представят в конце деГаджет Samsung Galaxy A8s станет одним из первых устройств на рынке с новым дисплеем Infinity-O. Новинка ...
Планшет Archos Oxygen 101 S получил 10,1...
Планшет Archos Oxygen 101 S получил 10,1Состоялся анонс нового планшета Archos Oxygen 101 S с 10,1-дюймовым экраном и ОС Android 9 Pie. Разрешени...
Картину Хокни продали за 90.3 млн. долла...
Картину Хокни продали за 90.3 млн. доллаНедавно нам стало известно о том, что за картину Хокни на Christie’s была отдана рекордная сумма денег, к...
Как сделать интересным интерьер в своей ...
Как сделать интересным интерьер в своей Не секрет, что практически каждый, хотя бы раз в год делает в своей квартире, особенно в загородном доме,...
Новинка от Casio с 2-слойным экраном, по...
Новинка от Casio с 2-слойным экраном, поНовейшие смарт-часы Casio WSD-F30 PRO Trek будут доступен для покупки за 550 долларов (37000 рублей) с 18...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Meizu M8 Lite Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Meizu M8 Lite
Обзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. Микрофон для стримов на Youtube и TwitchОбзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. Микрофон для стримов на Youtube и Twitch
Обзор Deepcool Fryzen. Эффективное охлаждение для AMD Ryzen Threadripper 2990WX и других RyzenОбзор Deepcool Fryzen. Эффективное охлаждение для AMD Ryzen Threadripper 2990WX и других Ryzen
Обзор Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Технологичный Android флагманОбзор Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Технологичный Android флагман
Обзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулераОбзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулера
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
Обзор Slash of Sword. Неплохая арена...
Обзор Slash of Sword. Неплохая аренаМеня сразу заинтересовала игра Slash of Sword, ведь она выглядит очень привлекательно и боевая механика з...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварител...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварителБольшинство современных смартфонов стоят больших денег и недоступны потенциальным покупателям. Далеко не ...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. У...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. УВ последнее время доступных смартфонов становится все меньше — производители крупного калибра постепенно ...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. Моб...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. МобЖанр «королевская битва» пользуется неимоверной популярностью среди геймеров — по всему миру больше десят...
Предварительный обзор Cherry MX Board 1....
Предварительный обзор Cherry MX Board 1.Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыка...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыкаДля большинства современных пользователей музыка уже перестала быть просто звуками из динамиков — мы игра...
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx....
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx.Игровых мониторов в последнее время стало предельно много — производители показывают новые модели букваль...
Обзор Darksiders III. Отличное продолжен...
Обзор Darksiders III. Отличное продолженСпустя шесть лет после выхода второй части Darksiders фанатам дали возможность вновь окунуться в культову...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo ...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo 20 ноября в Москве открылась междуна...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UP...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UPНа современном рынке игровых мониторов столько, что просто голова идет кругом. Практически каждый произво...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor