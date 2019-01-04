Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu Note 8

2019-01-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu Note 8; [281]
Линейка Note от Meizu всегда была довольно популярной у пользователей благодаря сочетанию достойных характеристик и доступной цены. Новинка Note 8 отличается от предшественника Meizu M6 Note не только современным «безрамочным» дизайном, но и переходом со старого процессора Snapdragon 625 на новенький 632. Хватит ли этого, чтобы тягаться с многочисленными конкурентами в бюджетном и средне-бюджетном сегменте?

Дизайн

В отличие от аналогичных по цене моделей Huawei и Honor с их стеклянными градиентными корпусами, Meizu Note 8 получил старую добрую металлическую заднюю панель. Он выглядит не так броско, зато удобнее в использовании. Не в последнюю очередь благодаря компактности (толщина всего 7,9 мм), массе (168 г.) и скругленным углам/граням. Сзади привычно расположена двойная камера с обычной вспышкой и маленький сканер отпечатков пальцев. Передняя панель не имеет вырезов – вместо нее симметричные рамки сверху и снизу. Из доступных расцветок предусмотрены черная, синяя, красная и весьма необычная фиолетовая.

Дисплей

Довольно неожиданно выбор разработчиков пал на Sharp IGZO-дисплей, визитной карточкой которого является высокая плотность пикселей (здесь 403 ppi), пониженное энергопотребление, а также идеальный белый цвет. Сам экран характеризуется разрешением 2160:1080 пикселей (Full HD+), соотношением сторон 18:9, контрастностью 1500:1 и максимальной яркостью 450 кд/кв.м. Для этого ценового сегмента это очень хорошие показатели.

Железо и производительность

А вот выбор процессора может многих разочаровать. Вместо средне-уровневого Snapdragon 660 или чуть менее шустрого Snapdragon 636 здесь используется Snapdragon 632. Это восьмиядерное решение с частотой 1,8 ГГц и графикой Adreno 506, которое поддерживает дисплеи Full HD+, а также сдвоенные камеры с разрешением 13 Мп или одну камеру на 21 Мп. В бенчмарках AnTuTu и GeekBench он набирает 103000 и 4783 баллов. Впрочем, даже этой мощи хватит для игр на высоких настройках и большинства задач. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной флеш-памяти – 64 ГБ.

Камеры

Основная камера полагается на дуэт главного модуля с 12-Мп сенсором Sony IMX362, светосильной оптикой (f/1.9) и быстрым фазовым автофокусом DP (Dual Pixel), а также вспомогательного модуля с 5-Мп датчиком и оптикой со светосилой f/1.9, который ответственен за портреты с размытием заднего фона. За селфи отвечает 8-Мп камера с апертурой f/2.0, в то время как предшественник Meizu M6 Note мог похвастаться 16-Мп фронтальной камерой с такой же светосильной оптикой. Как и в случае с другими бюджетными камерами, качество снимков напрямую зависит от освещенности. Хороший свет позволяет получить достойные для этого класса фото, а вот при снижении освещенности качество снимков падает очень сильно.

Одной строкой

Нельзя не отметить наличие 3,5-мм разъема для наушников, емкий аккумулятор на 3600 мАч, поддержку быстрой зарядки, слот для карт памяти microSD, устаревающий порт microUSB и отсутствие NFC-модуля.

Цена и конкуренты

До 10 января смартфон можно купить за 15 990 рублей, а после – за 16 990 рублей. Конкурентов у новинки Meizu немало. Это, например, яркий Honor 8X с более шустрым процессором и модулем NFC, ASUS ZenFone Max Pro M2 с мощным Snapdragon 660, NFC и аккумулятором на 5000 мАч или Xiaomi Redmi Note 6 Pro со Snapdragon 636 и двойной фронтальной камерой. Да, эти смартфоны во многом превосходят Note 8, но и стоят чуть дороже.

Вывод

Meizu Note 8 сохранил сильные стороны своего предшественника – достаточную для всего производительность в сочетании с отличной автономностью. Новинка даже кое-что приобрела – гораздо более качественный дисплей. Ну а современный «безрамочный» дизайн можно считать за нечто само собой разумеющееся. Однако если доплатить буквально пару тысяч, то можно получить и большую производительность, и яркий дизайн, и даже лучшую автономность. Какой выбор сделал отечественный покупатель, покажет время.

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