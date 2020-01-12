Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A60

За прошлый календарный год мы оценили множество смартфонов Samsung, включая флагманские, среднеуровневые и бюджетные модели. Однако один аппарат все же был нами упущен – это Samsung Galaxy A60 с врезанной в дисплей фронтальной камерой. В России этот смартфон не продается крупными ритейлерами, но доступен в небольших интернет-магазинах.

Дизайн

Как и прошлогодние флагманы Samsung, Galaxy A60 получил врезанную в экран фронтальную камеру. Вырез расположен в левом верхнем углу. Дизайн задней панели больше напоминает среднеуровневые модели: выполненный под стекло пластиковый корпус, вертикально ориентированная тройная камера в левом верхнем углу и градиентные расцветки. Однако, в отличие от бестселлера Galaxy A50, который может похвастаться подэкранным сканером отпечатков пальцев, Galaxy A60 получил более простой дактилоскоп по центру тыльной панели.

Дисплей

Довольно неожиданно Samsung отдала предпочтение не AMOLED-дисплею, как в том же Galaxy A50, а PLS-панели, которая является несколько улучшенной версией IPS-матриц. Речь идет о 6,3-дюймовом дисплее с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 409 ppi), соотношением сторон 19.5:9, яркостью белого цвета 459 кд/м2, яркостью черного цвета 0,368 кд/м2, контрастностью 1314:1 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. К сожалению, контрастностью, цветопередачей и глубиной черного цвета данный экран не дотягивает до AMOLED-дисплея в Galaxy A50. Зато благодаря вырезу экран занимает 85% площади передней панели – это высокий показатель даже для начала 2020 года.

Железо и производительность

AnTuTu 7 – 170102 баллов

Geekbench 4.1 – 6582 баллов

В сердце устройства – довольно популярный среди моделей среднего сегмента Snapdragon 675, который можно встретить в Motorola One Zoom, Meizu 16Xs, Redmi Note 7 Pro и более высоком по уровню Samsung Galaxy A70. Это довольно производительная и энергоэффективная 11-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Adreno 612, мощи которой вкупе с 6 ГБ оперативной памяти хватает для большинства задач – в том числе и для запуска требовательных игр на высоких настройках графики.

Камеры

Здесь используется такая же основная камера, как в Galaxy A70. Главный модуль полагается на 32 Мп датчик и широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 26 мм. Вспомогательный модуль получил 8 Мп сенсор и сверхширокоугольный 12 мм объектив с апертурой f/1.7. К сожалению, третья камера представляет собой не телефото-модуль, а всего лишь 5 Мп датчик для замера глубины сцены и эффекта размытия.

В хороших условиях главный модуль выдает детализированные снимки с хорошим динамическим диапазоном, а вот в условиях недостаточного освещения фото получаются шумными, с меньшей детализацией и худшей цветопередачей. За хорошими ночными фото по-прежнему нужно обращаться к флагманским моделям. Зато здешняя камера умеет записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера полагается на довольно скромный 25-Мп модуль, который тем не менее показывает неплохую детализацию и ровно отделяет объект от фото.

Аккумулятор и автономность

В Samsung наделили свой смартфон не самым экономичным PLS-дисплеем, но отчего-то не задумались о ёмкой батарее – здесь используется аккумулятор на 3500 мАч. Разумеется, аккумулятор средней ёмкости дает о себе знать – Galaxy A60 демонстрирует средние показатели автономности. Он точно протянет от одного заряда до конца дня, но не более. Зато в комплекте поставки можно найти адаптер питания мощностью 18 Вт, который зарядит батарею до 40% всего за полчаса.

Одной строкой

Отметим наличие гибридного слота для карт памяти microSD до 1 ТБ, модуля NFC для бесконтактной оплаты, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников (в комплекте предусмотрена гарнитура с соответствующим переходником).

Цена и конкуренты

Согласно «Яндекс Маркету», Samsung Galaxy A60 в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти можно приобрести за 16 тысяч рублей. Samsung Galaxy A50 с AMOLED-дисплеем и аккумулятором на 4000 мАч можно приобрести в версии на 4/64 ГБ памяти за 13 тысяч рублей. Также отметим Redmi Note 8T с квадрокамерой и аккумулятором на 4000 мАч за те же 16 тысяч рублей.

Вывод

Samsung Galaxy A60 получился сбалансированным смартфоном с качественным PLS-экраном, хорошей тройной камерой, достаточно мощным и энергоэффективным процессором, средней автономностью и вполне демократичной для этих характеристик ценой. Другое дело, что в продаже есть Galaxy A50, который превосходит своего старшего собрата более качественным экраном с интегрированным дактилоскопом и лучшей автономностью. Не сильно уступают «корейцу» и китайские конкуренты. А потому невостребованность Galaxy A60 крупными ритейлерами кажется нам вполне справедливой.