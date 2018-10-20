Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)

2018-10-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A7 (2018); [1299]
Неподготовленный пользователь может запутаться в несколько раздутом ассортименте смартфонов компании Samsung. Особенно сложно разобраться в обновленных моделях J-серии и A-серии, которые сильно отличаются от предшественников. Например, модель J8 (2018) уступает в характеристиках прошлогоднему J7, хотя должно быть наоборот. Однако как минимум с одной новинкой все просто и понятно. Samsung Galaxy A7 2018 не только получил апгрейд по всем фронтам, но и особенность, которой нет даже у флагманов. Какую именно, читайте в нашем обзоре.

Дизайн

Внешне новинка мало чем отличается от среднеуровневых моделей Samsung, да и вообще остальных смартфонов. Передняя панель с закругленными углами, довольно внушительные рамки сверху, снизу и по бокам, отсутствие выреза и кнопок. Задняя панель привлекает внимание вертикальной камерой с тремя модулями и отсутствием сканера отпечатков пальцев. Конечно, дактилоскоп не стали встраивать под экран, это слишком большая роскошь для недорогого смартфона. Нет, корейцы пошли по пути Sony и Meizu, поместив сканер на боковую кромку. Кстати, датчик объединен с кнопкой включения. В целом, привычный «стеклянный» дизайн нового Samsung оставляет приятное впечатление. Особенно с учетом небольшой толщины (7,5 мм) и ярких розовой и синей расцветок.

Дисплей и звук

Аппарат получил 6-дюймовый экран с разрешением 2220:1080 пикселей (FullHD+). Наличие SuperAMOLED-матрицы не должно удивлять тех, кто хорошо знаком со смартфонами Samsung, ведь корейцы уже давно ставят эти панели во все недорогие модели. Экран на органических светодиодах может похвастаться экономией энергии и насыщенными цветами, но уступает конкурентам в яркости. Разумеется, здесь реализована фирменная технология Always-on Display, которая показывает в режиме ожидания часы и уведомления. Что до звука, то он здесь монофонический. За стереодинамиками придется обращаться к топовым моделям.

Производительность

Довольно скромный процессор, пожалуй, главное разочарование в Galaxy A7 (2018). Выбор разработчиков пал на восьмиядерный Samsung Exynos 7885 с графикой Mali-G71 MP2. В бенчмарках Geekbench 4 и AnTuTu смартфон набирает 4400 баллов и 122700 баллов, соответственно, демонстрируя производительность на уровне таких старичков, как Xiaomi Redmi Note 3, Samsung Galaxy S7, Honor 8 и Huawei P9. И это в связке с 4 ГБ оперативной памяти. Мощи смартфона с лихвой хватит на обычные нужды, а вот об игре на максимальных настройках можно забыть.

Камеры

Первая тройная камера в смартфонах Samsung! Ранее такой фишкой могли похвастаться лишь флагманы Huawei P20 Pro и LG V40 ThinQ. Тем удивительней, что корейский гигант наградил таким нововведением аппарат среднего уровня. В камере используется связка из основного 24-Мп датчика, 8-Мп сверхширокоугольного (обзор 120 градусов) модуля и 5-Мп сенсора для имитации эффекта боке. Уже первые тесты показали, что интереснее всего здесь именно «ширик», который делает отличные снимки пейзажей и интерьеров, а вот две другие камеры выступают даже хуже конкурентов. Размытие фона выглядит слишком неестественным, а основной модуль пасует перед съемкой со слабым освещением. Тот же Honor 10 в таких ситуация выступает гораздо убедительнее. В общем, если в грядущих флагманах Galaxy S10 появится тройная камера, то это явно будет связка из более качественных модулей.

Одной строкой

Заслуживают упоминания поддержка Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.0, фронтальная камера на 24 Мп, разблокировка по лицу, модуль NFC, 3,5-мм разъем для наушников и слот для microSD-карт до 512 ГБ. Вряд ли кого-то порадует не очень емкий аккумулятор на 3300 мАч и устаревающий разъем microUSB, но это было предсказуемо.

Цена и конкуренты

В российской рознице Galaxy A7 (2018) оценен в 27 тысяч рублей и в этом сегменте у новинки есть несколько серьезных конкурентов. Это самобытный Sony Xperia XA2 Plus, Nokia 7 Plus c более мощным процессором и чистым Android, игровой Xiaomi Pocophone F1 на топовом чипсете Snapdragon 845, а также самый грозный и сбалансированный конкурент – Honor 10.

Вывод

Даже без учета тройной камеры (из которых хорош только широкоугольный модуль) новый Galaxy A7 достоин похвалы. Судите сами: хороший экран с Always-on Display, модуль NFC, современный дизайн, отдельный слот для карт памяти, достаточная производительность и, что очень непривычно для корейцев, вполне оправданная цена. Если вам был нужен недорогой смартфон от Samsung с фишкой, которой нет даже у флагманов, то не упустите свой шанс.

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