Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71

2020-02-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A71; [344]
В самом конце прошлого года компания Samsung представила смартфоны Galaxy A51 и Galaxy A71, которые пришли на смену моделям предыдущего поколения. Мы уже рассмотрели преимущества и недостатки среднеуровневого Galaxy A51, а сегодня разберем характеристики более крупной и продвинутой модели Galaxy A71.

Дизайн

Дизайн Samsung Galaxy A71 воплощает все актуальные тренды – передняя панель с тонкими рамками и врезанной по центру фронтальной камерой. Задняя панель выделяется прежде всего несколько громоздким прямоугольным блоком основной камеры. В похожем стиле выполнен, например, новенький Samsung Galaxy Note10 Lite – нечто подобное будет и в грядущих Samsung Galaxy S20. Также отметим геометрический узор панели, которая, кстати, выполнена из пластика. Несмотря на огромный экран (6,7-дюйма), аппарат получился довольно компактным (163.6:76:7.7 мм) и легким (179 г). Расцветок предусмотрено три: черная, голубая и серебристая.

Дисплей

Пожалуй, главная особенность Galaxy A71, это его огромный экран. Здесь используется 6,7-дюймовая Super AMOLED-панель, которая по характеристикам очень похожа на экран того же Galaxy Note10 Lite: разрешение 1080:2400 пикселей (393 ppi), соотношение сторон 20:9, яркость 379 кд/м2, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3, отличная цветопередача и бесконечная контрастность, характерная для AMOLED-панелей. Благодаря наличию крохотного выреза и тонким рамкам, дисплей здесь занимает 87.2% площади передней панели, что очень прилично для смартфона среднего уровня. Даже у топового iPhone 11 Pro Max этот показатель равен 83.7%.

Железо и производительность

Перед нами аппарат среднего уровня, а потому и аппаратная платформа здесь соответствующая – Qualcomm Snapdragon 730. Это довольно энергоэффективный (8-нанометровый техпроцесс) и производительный 8-ядерный чипсет с тактовой частотой до 2.2 ГГц и графикой Adreno 618 с частотой 825 МГц. Мощи этого чипсета вкупе с 6 ГБ оперативной памяти хватит для любых приложений, включая требовательные к железу игры на высоких настройках графики. Греется смартфон слабо – в Throttling Test после первых 8 минут производительность снижается в среднем до 84%.
  • AnTuTu – 273415 баллов
  • Geekbench 5 – 1750 баллов

Камера

Здесь используется классическая «бюджетная» квадрокамера. Почему мы так её назвали? Судите сами, перед нами главный модуль с датчиком на 64 Мп и оптикой с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп, 5 Мп камера для макрофотографии и 5 Мп датчик для замера глубины сцены. Все мы прекрасно понимаем, что две последние камеры здесь нарисованы для галочки, ведь практической пользы от них немного. Гораздо уместнее в четверке смотрелся бы модуль телефото, но это особенность более дорогих моделей. И да, оптической стабилизации изображения не предусмотрено ни в одном из модулей.

Главная камера выдает довольно детализированные снимки с широким динамическим диапазоном при хорошем освещении, немного пасуя при недостатке света – однако падение детализации и количество шумов могли быть и больше, учитывая отсутствие стабилизатора. Сверхширик фотографирует хорошо лишь днем, а чтобы получить нормальный снимок в темное время суток, придется постараться. Видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера разрешением 32 Мп способна снимать хорошие автопортреты, ровно отделяя объект от фона.

Аккумулятор и автономность

Как и в Galaxy Note10 Lite, здесь задействован аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Учитывая довольно энергоэффективную платформу и AMOLED-экран, можно надеяться на отличную автономность. Собственно, аппарат эти ожидания вполне оправдывает, выдавая в тесте PCMark результат в 11 часов 20 минут. То есть, в обычном режиме использования Galaxy A71 вполне продержится полтора дня. Ну а благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 25 Вт, смартфон получится зарядить до 75% всего за час.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев, отдельного слота для карт памяти microSD, порта USB Type-C 1.0 и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A71 в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 30 тысяч рублей. Его главными конкурентами можно назвать Xiaomi Mi Note 10 с более продвинутой камерой и аккумулятором на 5260 мАч, Xiaomi Mi 9T Pro с выдвижной фронтальной камерой и топовым чипсетом Snapdragon 855, а также очень сбалансированный камерофон Honor 20 Pro с более производительным железом.

Вывод

Samsung Galaxy A71 получился на удивление сбалансированным смартфоном с качественным крупным экраном, производительным железом, отличной автономностью и достойными фотовозможностями. У этой новинки нет явных недостатков, но и яркого преимущества ей тоже недостает. Это значит, что Galaxy A71 вряд ли станет хитом продаж, но и своего покупателя он точно найдет.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A71
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