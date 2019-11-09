Обзор плюсов и минусов смартфона TCL Plex. Стильный середняк с тройной камерой

2019-11-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - TCL Plex; [30]
Этой осенью компания TCL, которую мы знаем как производителя телевизоров и владельца брендов BlackBerry, Alcatel и Palm, представила первый смартфон под собственным брендом – TCL Plex. Насколько убедительно выглядит новичок в конкурентном сегменте среднего уровня, читайте далее.

Дизайн

Поскольку перед нами новый бренд, то неудивительно, что он решил выделиться в том числе и дизайном. Если передняя панель с врезанной в угол экрана фронтальной камерой кажется более-менее привычной, то задняя панель сразу обращает на себя внимание. Конечно, все дело в горизонтально ориентированной тройной камере со вспышками по бокам. Под ней расположен прямоугольный сканер отпечатков пальцев. Доступных расцветок две: синяя и белая. Обе, как и полагается, градиентные. Аппарат получился довольно габаритным (76.56:162.20:9.42 мм) и тяжелым (9,42 мм), но это нормально для устройства с большим экраном и емкой батареей.

Дисплей

Здесь используется 6,53-дюймовая IPS-панель с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 395 ppi), соотношением сторон 19.5:9, высокой яркостью (на солнце не блекнет) и максимальными углами обзора. Отдельно стоит отметить функцию NXTVISION, которая переводит SDR-контент в формат HDR, увеличивая яркость и четкость в темных сценах. Благодаря использованию выреза и тонким рамкам, экран занимает 84.2% площади передней панели. Это довольно высокий показатель для смартфона этой ценовой категории. Например, дисплеи флагманов iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy Note10+ занимает 82.1% и 91% площади соответственно.

Железо и производительность

Аппаратная основа смартфона построена на 11-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 675. Это довольно мощный и энергоэффективный восьмиядерный чипсет с тактовой частотой до 2.0 ГГц и графикой Adreno 612, который можно встретить в таких моделях, как Samsung Galaxy A60, Meizu 16 Xs, Redmi Note 7 Pro или, например, Motorola Moto Z4. Его мощи вкупе с 6 ГБ оперативной памяти хватит для большинства задач, включая требовательные к железу игры (Call of Duty Mobile и PUBG), которые пойдут на средних и высоких настройках графики.
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Камера

Мы уже привыкли к тому, что смартфоны среднего и среднебюджетного уровня получают основные камеры с тремя или четырьмя модулями – TCL Plex не стал исключением. Здесь используется связка из трех камер: основного модуля с 48-Мп датчиком Sony IMX586 (как в камере Xiaomi Mi 9 и OnePlus 7 Pro) и оптикой с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольного с датчиком на 16 Мп и фокусным расстоянием 12 мм (экв) и 2-Мп датчика для определения глубины сцены.

В дневное время с хорошим светом главная камера выдает довольно детализированные снимки с хорошим динамическим диапазоном. Ночные фотографии даются камере сложнее – смартфон часто выставляет длинную выдержу, что чревато смазанным кадром. Здесь бы пригодилась оптическая стабилизация изображения, но ее нет. В целом, смартфон снимает чуть хуже, чем другие модели на том же датчике изображения. Пока TCL не дотягивает с алгоритмами обработки, но, возможно, они будут усовершенствованы в обновлениях.

Аккумулятор и автономность

Здесь используется аккумулятор ёмкостью 3820 мАч, которого хватит до конца дня даже при интенсивной работе смартфона. Показатели автономности TCL Plex находятся примерно на одном уровне с Pocophone F1, лишь немного не дотягивая до Redmi Note 7. Аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, но в комплекте идет зарядка на 15 Вт. С её помощью батарею можно зарядить на 50% за полчаса.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, порт USB Type-C 1.0, 128 ГБ флеш-памяти, гибридный слот для карт памяти microSD до 128 ГБ, а также модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России смартфон оценен в 19990 рублей. Его главным конкурентом в этой ценовой категории выступает Redmi Note 8 Pro с более мощным процессором и компактный Xiaomi Mi 9 SE с AMOLED-дисплеем, шустрым чипсетом Snapdragon 712 и аккумулятором меньшей ёмкости.

Вывод

TCL Plex способен обратить на себя внимание. В первую очередь благодаря дизайну. Не подкачали и характеристики этой новинки – большой и качественный экран, отличная тройная камера, мощный процессор и высокая автономность. Заход TCL на рынок смартфонов под собственным брендом можно назвать весьма достойным.

Комментарии и отзывы TCL Plex
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