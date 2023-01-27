Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц

Мы уже успели ознакомиться со всеми смартфонами серии 9, кроме одной модели — realme 9 5G. Сейчас наши руки добрались и до нее. Устройство получило большой IPS-экран на 120 Гц, процессор Snapdragon 695, тройную камеру и аккумулятор на 5000 мАч. Данные характеристики кажутся весьма привлекательными, но есть ли подводные камни? Рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

realme 9 5G поставляется в традиционной для данного бренда желтой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, блок питания на 18 Вт, кабель USB Type-C, прозрачный силиконовый чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, руководство пользователя и гарантийный талон. На экран с завода наклеена защитная пленка.

Внешний вид

realme 9 5G выглядит полностью в соответствии дизайн-кодом всей 9-ой серии. Корпус выполнен полностью из пластика и имеет обтекаемые формы. Габариты смартфона составляют 75.6 x 164.3 x 8.5 мм. Вес небольшой — 191 грамм. Задняя крышка матовая и на ней с трудом остаются какие-либо разводы.

К нам на тест попался образец в белом исполнении. Он имеет очень интересный градиент задней крышки, который переливается на свету белыми, голубыми и желтыми тонами. Также realme 9 5G есть и в более строгой версии в черном цвете.

Блок камер незначительно, но выпирает. Если это смущает, то можно надеть комплектный чехол.

В кнопку разблокировки аккуратно интегрирован сканер отпечатков пальцев. Работает шустро и точно, впрочем, как мы и ожидали.

На левой грани, помимо качельки громкости, есть гибридный слов для двух SIM-карт или MicroSD, вместо одной из них.

На нижнюю грань выведены аудиоразъем, USB Type-C и основной динамик. Качество звука не хорошее и не плохое, просто среднее, как и у всех среднебюджетных моделей. Запас громкости приемлемый.

Экран

Размер экрана составляет 6,6 дюйма. Он выполнен по технологии IPS. Качество исполнения действительно на высоком уровне. Картинка контрастная, насыщенная, но не «вырвиглазная», то есть цвета выглядят естественно. Разрешение экрана составляет Full HD+, что соответствует плотности пикселей 400 ppi. Соотношение сторон довольно стандартное — 20:9.

Еще больше нас порадовала частота обновления экрана сразу на 120 Гц. В бюджете данного смартфона — это редкость. По этой причине весь интерфейс отображается плавно, впрочем, как и картинка в играх.

Начинка

В настройках экрана можно включить темную тему, подкорректировать цветовой режим, изменить температуру экрана или включить функцию защиты глаз от вредного синего света. Также есть поддержка технологии повышения цветопередачи в видео, которая делает изображение более контрастной.Сердцем смартфон realme 9 5G является восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 695, построенный по 6-нм техпроцессу. Запас производительности вне всяких похвал. Он выше, чем у большинства конкурентов. Его хватает, чтобы запускать многие требовательные игры на высоких настройках, например, PUBG Mobile или Standoff 2. Правда, в Genshin Impact уровень графики придется снизить до средних. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Ее можно расширить за счет внутренней памяти до 7 Гбайт.

Камера

Смартфон существует в двух конфигурациях с объемом внутреннего накопителя на 64 Гбайт или 128 Гбайт. У нас на тесте оказалась версия на 64 Гбайт. В обоих случаях память можно расширить путем установки MicroSD до 256 Гбайт. В качестве операционной системы выступает Android 12. Поверх него установлена фирменная оболочка UI 3.0. Выглядит просто и лаконично, интерфейс работает шустро. С какими-либо багами мы не столкнулись. Модуль NFC для бесконтактной оплаты есть. Wi-Fi двухдиапазонный, Bluetooth имеет версию 5.1. Из звуковых кодеков есть поддержка SBC, AAC, APTX, APTX HD и LDAC.В realme 9 5G камера состоит из трех модулей:- Основной на 50 Мпикс с сенсором Samsung JN1 со светосилой f/1.8;- макромодуль на 2 Мпикс;- Черно-белый модуль на 2 Мпикс. Наиболее важным является основной модуль, остальные же выполняют сугубо второстепенные роли. Качество снимков для своего ценового сегмента достойное. Детализация на высоком уровне, цветопередача определяется корректно, все в основном в резкости.

Двухкратный цифровой зум отрабатывает неплохо, но потеря качества все равно чувствуется.

Фронтальная камера получила разрешение в 16 Мпикс и светосилу f/2.0. Качество получаемых снимков весьма достойное. Имеется портерный режим, который способен деликатно размыть задний фон.

Аккумулятор

Видео можно записывать в FullHD 30 кадров/сек. Есть электронная стабилизация изображения.Объем батареи составляет 5000 мАч, и для смартфонов realme такая емкость уже стала неким стандартом. С учетом энергоэффективного процессора, автономности realme 9 4G хватает на весь день плотной работы, и это в том случае, если его утром снять с зарядки и только под ночь поставить обратно. Уровень яркости в основном находился на отметке в 70%.Хоть и комплектная зарядка быстрая и имеет мощность на 18 Вт, но, чтобы полностью зарядить ею смартфон понадобится примерно 2 часа.

Итоги

realme 9 5G — это тот смартфон, который можно покупать не глядя. У него стильный внешний вид, яркий экран на 120 Гц, производительный процессор, хорошие фотовозможности, приятный интерфейс, приличный запас автономности, есть модуль NFC для бесконтактной оплаты и присутствует поддержка 5G. Также стоит отдельно сказать, что на realme 9 5G весьма и весьма хорошо идут все современные игры, включая Genshin Impact. За свою стоимость данная модель однозначно заслуживает внимания.