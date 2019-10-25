Обзор смартфона OnePlus 7T

OnePls 7T оснащен 6,55-дюймовым жидкокристаллическим AMOLED-дисплеем 90 Гц с разрешением HDR10 + (2400 x 1080).

Устройство работает на процессоре с тактовой частотой до 2,96 ГГц, Qualcomm Snapdragon 855 Plus с 8 ГБ ОЗУ. 128 ГБ памяти для хранения или 256 ГБ в зависимости от комплектации. Тройная задняя камера на 48MP.

Дополнительные функции такие как: сканер отпечатков пальцев, Face Unlock, NFC, Bluetooth 5.0 и стереодинамики с Dolby Atmos. OxygenOS на базе Android 10, емкость аккумулятора 3800 мАч.