Обзор смартфона Vivo NEX 3 5G

Vivo выпустила флагманский смартфон - Vivo NEX 3 5G. Цена модели такая же как и у модели 4G, это хороший маркетинговый ход, чтобы оправдать ожидания клиентов.

Смартфон продается в двух версиях: с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Разница в цене примерно 80 $. Vivo NEX 3 5G оснащен 6,89-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением экрана 2256 x 1080 пикселей. Экран изготовлен по технологии Waterfall Display - экран водопад.

Работает устройство на 8-ми ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Основная камера 64 Мп. Операционная система Android 9 Pie. Емкость аккумулятора 4500 мАч.