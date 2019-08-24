Обзор смартфона Vivo V17 Neo

2019-08-24, Автор - Ramil; Продукт - Vivo; [75]
6,38-дюймовый экран Halo FullView занимает 90% фронтальной поверхности. Он изготовлен по технологии Super AMOLED, имеет соотношение сторон 19,5:9 и разрешение 2340x1080 точек. Панель монолитная, если не принимать в расчёт небольшой каплевидный вырез для объектива фронтальной камеры. По цветопередачи, углам обзора и запасу яркости нет никаких претензий.

Режим Always On для экрана блокировки почти не тратит заряд батареи и предлагает настройки фона, цвета шрифта и стиля подачи информации. В нижнюю часть дисплея встроен дактилоскопический сенсор, который легко находить, если включить его постоянное отображение. Функционирует датчик уверенно и быстро.

Vivo V17 Neo оснащён чипсетом MediaTek Helio P65, изготовленным по 12-нанометровому техпроцессу. 6 ГБ ОЗУ хватает для плавной работы графического интерфейса и любых приложений, в том числе в режиме многозадачности. Helio P65 вдвое ускоряет алгоритмы искусственного интеллекта и на 30% обгоняет процессоры конкурентов в таких задачах, как распознавание объектов и сцен, организация фотоальбомов по категориям, отделение объектов от фона и имитация эффекта боке.

На корпусе аппарата предусмотрена отдельная Smart-кнопка для быстрого вызова интеллектуальных помощников Google Assistant и Jovi. Они предлагают разнообразные опции для организации офисных дел, путешествий, занятий спортом и тому подобного. Нейросетевые алгоритмы в Google Lens и Jovi реагируют не только на тип предмета, но и его форму и цветовую гамму. На основе этого формируется список товаров самых разных категорий.

Helio P65 также предлагает новую фишку — Voice on Wakeup (VoW), то есть пробуждение по голосу. Мы посмотрели, как это сейчас реализовано в Vivo V17 Neo. Чтобы начать пользоваться VoW, нужно обучить ИИ-помощника распознавать ваш голос и обязательно включить какой-либо режим блокировки экрана. Теперь, когда вы попадаете на заблокированный дисплей после нажатия кнопки питания, достаточно сказать «Окей, гугл». После ключевой фразы гаджет предложит перейти к разблокировке выбранным методом: свайп, графический ключ или введение кода. Так оказываешься на экране ассистента Google, который придётся закрыть в случае ненадобности. Оперативность и полезность? Хм… На данном этапе реализации, думаем, без функции VoW в V17 Neo можно обойтись, а вот Google Assistant и Jovi способны заметно облегчить жизнь.

Основная камера у Vivo V17 Neo тройная. Главный модуль оснащён 16-мегапиксельным сенсором Sony IMX499 и объективом со светосилой f/1.78. Он поддерживает быструю фазовую автофокусировку (PDAF). Второй блок — сверхширокоугольный, на 8 Мп. Он охватывает угол 120° и имеет светосилу f/2.2. Третий фотомодуль 2-мегапиксельный, служит для оценки глубины снимаемого пространства и работы функции «Диафрагма».

С точки зрения цветопередачи все модули основной камеры не вызывают вопросов: они достоверно передают и сочные краски лета днём, и тёплые оттенки вечернего освещения, и глубокий синий цвет вечернего неба в сочетании с огнями города. Хорошо проявляет себя и HDR в авторежиме — эту опцию лучше всегда держать активной.

Любители автопортретов приятно удивятся фишкам 32-мегапиксельной фронталки Vivo V17 Neo. Опция AI Face Beauty предлагает самые широкие возможности для фотокоррекции из тех, что мы видели в мобильном сегменте. Нетрудно изменить практически каждый нюанс селфи, будь то гладкость и белизна кожи, полнота лица, размеры подбородка, высота лба, форма носа и далее по списку. Возможности Vivo V17 Neo в плане видеосъёмки по современным меркам скромные: максимальное разрешение — Full HD, частота кадров — до 30 fps.

Производительности хватает для одновременной гладкой работы нескольких приложений. Комфорт в гейминге обеспечивают технология оптимизации Ultra Game Mode, акселератор Multi-Turbo, устраняющий пропуск кадров, а также обратный счётчик до начала игры — Game Countdown. Благодаря аккумулятору на 4500 мАч телефон демонстрирует отличную автономность даже при активной нагрузке. Смотреть видео Full HD из памяти устройства в авиарежиме — более 21 часа. Аппарат поддерживает быструю подпитку от фирменного БП (9 В, 2 А).

Vivo V17 Neo — любопытный телефон с большим качественным экраном Super AMOLED и ёмкой батареей. Свежий чипсет MediaTek Helio P65 обеспечивает быструю работу ассистентов, настройку улучшения лиц при съёмке портретов и селфи, а также другие интеллектуальные опции фотоприложения.

Попадание в среднебюджетный сектор для V17 Neo стало возможным благодаря компромиссам: корпусу из пластика и защите дисплея плёнкой, а не закалённым стеклом. В остальном это гаджет с большими возможностями, которые устроят многих покупателей.


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