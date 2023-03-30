Очень дорогой смартфон Xiaomi 13 Ultra уже готов к выходу

Информатор Wisdom Pikachu, зарекомендовавший себя правдивыми утечками по Redmi K60 и Xiaomi Pad 6, раскрыл дату выхода топового смартфона Xiaomi 13 Ultra. Если верить источнику, аппарат будет представлен уже в следующем месяце. Вероятно, речь идет о китайском релизе, но спешим успокоить – глобальный выход Xiaomi 13 Ultra уже был подтвержден руководством Xiaomi. Так или иначе, европейская версия смартфона окажется очень дорогой, если вспомнить о Xiaomi 13 Pro, за который в Старом Свете просят от 1300 евро. Что до параметров, флагману приписывают наличие дисплея Samsung E6 с разрешением 2K, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, поддержки проводной зарядки мощностью 90 Вт, а также основной камеры с одним дюймовым сенсором и двумя датчиками Sony IMX858 в телемодулях.

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