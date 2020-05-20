Очень перспективный смартфон Honor X10 представлен официально

Только что в рамках онлайн-презентации бренд Honor представил смартфон Honor X10, у которого есть все шансы стать бестселлером. Итак, новинку оснастили 6,63-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, режимом 90 к/с во многих играх и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, фирменной восьмиядерной платформой Kirin 820 5G с модемом мобильных сетей пятого поколения, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с главным модулем, как у Huawei P30 Pro, а также фирменной оболочкой Magic UI 3.1 на базе Android 10. Смартфон появится в продаже 25 мая по цене в 267 долларов за базовую версию с 6/64 ГБ памяти.

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