Очередной апдейт Google сломал Wi-Fi на Pixel 6

Патч, выпущенный вчера, должен был исправить ошибку, из-за которой телефон перезагружался при использовании камеры, а также ошибку клавиатуры и Bluetooth. И хотя патч сделало это, обновление также умудрилось нарушить подключение к Wi-Fi для многих пользователей обеих моделей этой серии. Хотя это не относится к владельцам Pixel 6 по всем направлениям, для многих обновление навсегда лишило их возможности подключиться к Wi-Fi после его загрузки апдейта. Как также сообщает издание Android Authority, ветка Reddit показывает, что пользователи пробовали все возможные исправления, включая перезагрузку своих телефонов в обычном режиме, а также в безопасном режиме, сброс настроек сети, переключение режима полета и мобильной точки доступа — некоторые даже дошли до полной заводской версии. К сожалению, ни одно из этих исправлений не дало надежного решения проблемы.