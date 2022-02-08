Очередной апдейт Google сломал Wi-Fi на Pixel 6

Последнее обновление Google для серии смартфонов Pixel 6, согласно многочисленным отчетам, вызвало множество проблем у пользователей, которые после его установки оказались без подключения к Wi-Fi. С тех пор, как Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro вышли в октябре, компания безостановочно пытается устранить все возникающие ошибки: от серьезных проблем с подключением до сбоя приложения Google Фото, проблем с датчиком, нарушающих автоповорот, отстающие сканеры отпечатков пальцев, и этот список можно продолжать почти бесконечно. Тем не менее, иногда кажется, что даже усилия Google по устранению этих неприятных ошибок иногда работают против нас, как доказывает последнее обновление Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Патч, выпущенный вчера, должен был исправить ошибку, из-за которой телефон перезагружался при использовании камеры, а также ошибку клавиатуры и Bluetooth. И хотя патч сделало это, обновление также умудрилось нарушить подключение к Wi-Fi для многих пользователей обеих моделей этой серии. Хотя это не относится к владельцам Pixel 6 по всем направлениям, для многих обновление навсегда лишило их возможности подключиться к Wi-Fi после его загрузки апдейта. Как также сообщает издание Android Authority, ветка Reddit показывает, что пользователи пробовали все возможные исправления, включая перезагрузку своих телефонов в обычном режиме, а также в безопасном режиме, сброс настроек сети, переключение режима полета и мобильной точки доступа — некоторые даже дошли до полной заводской версии. К сожалению, ни одно из этих исправлений не дало надежного решения проблемы.