Официальные изображения HONOR 9X

В сети появилось официальное изображение предстоящего HONOR 9X демонстрирующий заднюю часть устройства. Похоже, что HONOR 9X поставляется с тройной настройкой камеры. Это на одну камеру больше, чем в предыдущей версии HONOR 8X , которая оснащена основным шутером 20 Мп и датчиком глубины 2 Мп.

Изображение также показывает, что HONOR 9X будет оснащен боковой кнопкой питания и гибридным датчиком отпечатков пальцев. Это то, что впервые появилось на HONOR 20 и HONOR 20 Pro. Дизайн также выглядит схожим, кнопка находится в углублении сбоку.

HONOR 9X также оснастят чипсетом Kirin 810, всплывающей фронтальной камерой, а также аудиоразъемом 3,5 мм. Запуск новинки запланирован на 23 июля 2019 года.