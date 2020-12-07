Официальные изображения OPPO Reno5 и Reno5 Pro нового поколения.

Вчера через официальный аккаунт в социально сети OPPO сообщила, что 10 декабря официально будет анонсирован смартфон серии OPPO Reno5 нового поколения.

На популярном китайском сайте интернет-магазинов JD.com, были опубликованы несколько официальных изображений OPPO Reno5 и Reno5 Pro. Из этих официальных изображений прототипа можно увидеть, что OPPO Reno5 будет оснащен плоским экраном, а OPPO Reno5 Pro будет оснащен изогнутым экраном. На задней части смартфонов расположились четыре камеры: три слева, выстроенные сверху вниз, и одна сбоку.

OPPO Reno5 и Reno5 Pro будут поставляться с тремя вариантами цвета и основной камерой на 64 МП, а также с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ внутренней памяти. Кроме того, OPPO Reno5 и Reno5 Pro будут поддерживать технологию высокоскоростной зарядки до 65 Вт.