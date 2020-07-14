Официальные изображения бюджетного Pixel 4a

Компания Google выпустила одно из первых изображений бюджетного Pixel 4a в высоком разрешении, и теперь все можно хорошо рассмотреть.

Смартфон получил чёрную матовую заднюю панель со сканером отпечатков пальцев, голубую кнопку включения и квадратный модуль камеры, в котором расположена только одна камера вместе со вспышкой. Внутри находится процессор Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти. Питать смартфон будет аккумулятор емкостью 3080 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Google планировала объявить о новом смартфоне на конференции разработчиков-2020, но ее отменили из-за пандемии COVID-19. Скорее всего новинку выпустят вместе с новым Pixel 5 уже этой осенью.