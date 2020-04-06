Официальные обои смартфона iQOO 3 5G

2020-04-06, Автор - Полина Байзарова; Продукт - iQOO 3 5G; [83]
Сегодня в интернете обнаружились официальные обои рабочего стола, которые предустановлены на флагманы iQOO 3 и iQOO 3 5G. Напомним, что смартфон iQOO 3 5G оснастили топовым чипсетом Snapdragon 865, до 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, продвинутой системой охлаждения Carbon Fiber VC Liquid Cooling, 6,44-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями на 48, 13, 13 и 2 Мп, аккумулятором на 4440 мАч с быстрой зарядкой на 55 Вт, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11 ax), 3,5 мм разъемом для наушников и Android 10 с оболочкой iQOO UI 1.0.


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