Официальные рендеры Samsung Galaxy A32 5G

В сети опубликовали официальные рендеры грядущего смартфона Samsung Galaxy A32 5G. Судя изображениям Galaxy A32 5G действительно будет иметь обновленный дизайн.

На передней панели Galaxy A32 5G имеется IPS панель с размером 6,5 дюйма с каплевидным вырезом. Сбоку смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев. Из коробки смартфон поставляться с операционной системой Android 11. Установка задней камеры может включать 48-мегапиксельную основную камеру, сверхширокоугольный объектив, макросъемку и помощник по глубине. Другие функции телефона, по слухам, включают поддержку аккумулятора емкостью 5000 мАч, NFC и зарядку 15 Вт. Смартфон должен стать самым дешевым телефоном 5G компании Samsung.