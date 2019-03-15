Официальные рендеры Vivo X27 раскрывают цветовые варианты

Ожидается, что Vivo X27 представят 19 марта с выдвижной селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой и объемной батареей на 4000 мАч. В сети появились официальные рендеры, которые раскрывают истинный дизайн телефона и цветовое исполнение. Смартфон будет представлен в изумрудно-зеленом, синем цвете, а также будет вариант в белом золоте.

Новинка выйдет в двух вариантах исполнения аппаратной платформы - Snapdragon 675 и Snapdragon 710. В первом случае предложат традиционный сканер отпечатков пальцев на задней панели, а во втором — он будет интегрирован в дисплей.