Официальные рендеры и ключевые спецификации Realme C20

Новый телефон Realme серии C под названием Realme C20 был сертифицирован органом NBTC.

Смартфон Realme C20 оснащен процессором MediaTek Helio G35 в паре 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку 10 Вт. Смартфон получит 6,5-дюймовую IPS панель с разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей.

На передней панели Realme C20 установлена ​​5-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели телефона расположен корпус камеры квадратной формы, в котором установлена ​​единственная 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. Телефон работает под управлением ОС Android 10. Телефон будет поставляться в синем и черном цвете по цене 117 долларов США.