Официальный анонс смартфона VIVO S7 состоится на следующей неделе

Новый смартфон компании VIVO S7 будет официально представлен на следующей неделе. До показа, появилась некоторая информация о характеристиках смартфона и изображения дизайна. Смартфон VIVO S7 будет оснащаться мобильным процессором Snapdragon 765G. На борту будет 8 Гб оперативной памяти и на выбор 128 Гб или 256 Гб. Основная камера, предположительно будет иметь датчик на 64 Мп. На передней панели будут установлены две камеры. Новинка будет работать на операционной системе Android 10. Более подробная информация о телефоне VIVO S7 будет известна 3 августа.