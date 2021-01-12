Официальный плакат Vivo Y31 просочился

В сети появились просочившиеся плакаты еще одного телефона серии Y под названием Vivo Y31.

Просочившийся плакат Vivo Y31 показывает, что телефон оснащен дисплеем с вырезом в виде капли, который предлагает разрешение Full HD+. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

На задней панели телефона установлена ​​система с тремя камерами, которую ведет 48-мегапиксельная основная камера. К сожалению неизвестно, какой процессор присутствует под капотом устройства ,но смартфон получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Vivo Y31 питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев.