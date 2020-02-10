В социальных сетях появился официальный пресс-рендер флагмана Xiaomi Mi 10.

Судя по изображению флагман оснастят дисплеем с закруглёнными краями и отверстием для селфи-камеры в левом углу и основную камеру с четырьмя модулями. Где главный сенсор получит модуль на 108 мегаписель. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Ещё по слухам новинка получит новую оперативную память LPDDR5 и поддержку быструю зарядку на 45 Вт. Флагман Xiaomi Mi 10 дебютирует вместе с флагманом Mi 10 Pro 13 февраля 2020 года.