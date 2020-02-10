Официальный пресс-рендер флагмана Xiaomi Mi 10

2020-02-10, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi 10; [22]
В социальных сетях появился официальный пресс-рендер флагмана Xiaomi Mi 10.

Судя по изображению флагман оснастят дисплеем с закруглёнными краями и отверстием для селфи-камеры в левом углу и основную камеру с четырьмя модулями. Где главный сенсор получит модуль на 108 мегаписель. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Ещё по слухам новинка получит новую оперативную память LPDDR5 и поддержку быструю зарядку на 45 Вт. Флагман Xiaomi Mi 10 дебютирует вместе с флагманом Mi 10 Pro 13 февраля 2020 года.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor