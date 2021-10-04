Официальный рендер смартфона Moto E40

Запуск Motorola E40 кажется неизбежным, поскольку его официальные рендеры уже появились в сети. На изображениях ниже виден вырез для селфи-камеры и датчик отпечатков пальцев на задней панели. Смартфон уже несколько раз появлялся в сети, намекая на возможные характеристики. Motorola получит 6,5-дюймовый ЖК-дисплей HD + IPS с разрешением 720x1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Работать будет на процессоре Unisoc T700 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Известно что смартфон будет работать под управлением Android 11 (версия Go) и оснащен батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Официально выглядящие рендеры Moto E40 были выложены в Твиттере типстером Эваном Блассом (@evleaks). На рендерах показана тройная задняя камера и светодиодная вспышка, размещенная в прямоугольном модуле с выгравированными на корпусе словами «48 мегапикселей» и «Quad Pixel». Также видно на изображении логотип Motorola, выгравированный на сканере отпечатков пальцев.
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