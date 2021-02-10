Официальный видео-тизер Nubia Red Magic 6

Ожидается, что смартфоном следующего поколения Nubia станет Red Magic 6, но пока нет информации о том, когда смартфон будет выпущен.

Менеджер Nubia Ни Фей рассказал, что новое поколение будет поставляться с полностью обновленной системой охлаждения. Устройство будет оснащено девятиосевым пространственным датчиком, который будет отслеживать движение телефона в нескольких направлениях. Представитель Nubia также поделился видео, который показывает как будет работать система охлаждения.

Помимо охлаждения процессора, обеспечивающего гораздо лучшую производительность при постоянной нагрузке, вентилятор может пригодиться для охлаждения устройства во время зарядки. Это будет очень необходимо, если устройство будет использовать зарядку мощностью 120 Вт.

К сожалению пока неизвестно, когда будет выпущен игровой смартфон.

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