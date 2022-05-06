Официальный запуск смартфонов Redmi Note 11T и Note 11T Pro в Китае подтвержден

Смартфоны Redmi Note 11T и Note 11T Pro официально подтверждены к запуску в Китае в этом месяце. В ближайшее время будут раскрыты официальные характеристики и стоимость устройств.

Согласно утечкам, Redmi Note 11T может иметь батарею емкостью 4980 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт. Redmi Note 11T Pro, будет оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч и предлагает поддержку быстрой зарядки 120 Вт. Оба телефона также имеют 6,6-дюймовый дисплей и толщину 8,8 мм. Версия Redmi Note 11T скорее всего получит дисплей с высокой частотой обновления. Примечательно, что Redmi уже выпустила телефон Redmi Note 11T 5G в Индии. Он оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 90 Гц. Смартфон оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 810 в паре с графическим процессором Mali-G57 MC2.