Официальный запуск смартфонов Redmi Note 11T и Note 11T Pro в Китае подтвержден

Смартфоны Redmi Note 11T и Note 11T Pro официально подтверждены к запуску в Китае в этом месяце. В ближайшее время будут раскрыты официальные характеристики и стоимость устройств.

Согласно утечкам, Redmi Note 11T может иметь батарею емкостью 4980 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт. Redmi Note 11T Pro, будет оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч и предлагает поддержку быстрой зарядки 120 Вт. Оба телефона также имеют 6,6-дюймовый дисплей и толщину 8,8 мм. Версия Redmi Note 11T скорее всего получит дисплей с высокой частотой обновления. Примечательно, что Redmi уже выпустила телефон Redmi Note 11T 5G в Индии. Он оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 90 Гц. Смартфон оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 810 в паре с графическим процессором Mali-G57 MC2.
Redmi K50 Gaming Edition появился в продаже…
Redmi K50 Gaming Edition появился в продажеКомпания Xiaomi дала старт розничным продажам игрового смартфона Redmi K50 Gaming Edition, который был пр…
Смартфон iQOO Neo6 SE показали на тизерах…
Смартфон iQOO Neo6 SE показали на тизерахБренд iQOO опубликовал официальные изображения смартфона Neo6 SE, официальная презентация которого состои…
Redmi K50 и Redmi K50 Pro подешевели в Китае…
Redmi K50 и Redmi K50 Pro подешевели в КитаеСетевые источники сообщают о том, что смартфоны Redmi K50 и K50 Pro впервые подешевели в Китае. За Redmi …
Появились фотографии смартфона Moto G Stylus 5G (2022)…
Появились фотографии смартфона Moto G Stylus 5G (2022)Еще в феврале Motorola официально представила Moto G Stylus (2022), но как и в прошлом году, появится и о…
Samsung Galaxy M33 оценен в 350 евро…
Samsung Galaxy M33 оценен в 350 евроКомпания Samsung объявила цену на смартфон Galaxy M33, который был представлен в начале этого месяца. Ита…
FCC раскрывает детали смартфона Xiaomi 12 Lite…
FCC раскрывает детали смартфона Xiaomi 12 LiteПрошло три месяца с момента запуска серии Xiaomi 12, а линейка еще не выпущена полностью, не хватает моде…
Продажи Galaxy S22 падают из-за скандала с занижением произв…
Продажи Galaxy S22 падают из-за скандала с занижением произвПохоже, скандал с занижением производительности серьезно подмочил имидж серии Galaxy S22 в Южной Корее. T…
OnePlus Nord 3 получит 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц…
OnePlus Nord 3 получит 6,7-дюймовый экран с частотой 120 ГцВ новом отчете раскрываются некоторые ключевые характеристики OnePlus Nord 3. По словам информатора, Nord…
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor