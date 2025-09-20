Официально: HONOR X9d 5G получит батарею на 8300 мАч

Компания HONOR объявила, что уже 24 сентября в Малайзии будет представлен смартфон HONOR X9d 5G. Судя по опубликованным изображениям, аппарат получит круглый блок основной камеры с двумя модулями (главный с датчиком разрешением 108 Мп и оптической стабилизацией изображения) и светодиодной вспышкой, красную и золотистую расцветки корпуса, а также плоскую боковую рамку. Производитель уже подтвердил наличие ударопрочного корпуса с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, а также современной кремний-углеродной батареи ёмкостью 8300 мАч. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.

