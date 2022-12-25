Официально: Honor 80 GT получит 54-Мп камеру

Компания Honor раскрыла новые подробности о геймерском смартфоне Honor 80 GT, официальный релиз которого состоится уже завтра, 26 декабря. Итак, аппарат получит корпус толщиной 7,9 мм (хороший показатель для игровой модели), дисплей с частотой обновления 120 Гц, флагманскую однокристальную систему первой половины этого года Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также основную камеру с главным модулем на основе 54-Мп датчика изображения Sony IMX800 как в Honor 70 Pro. Также на мероприятии ожидается анонс нового варианта Honor 80 Pro с плоским экраном.