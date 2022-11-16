Официально: Honor 80 получит 160-Мп камеру

Компания Honor объявила о том, что смартфон Honor 80 получит 160-Мп тыльную камеру. Судя по всему, он станет первой моделью с такой камерой на рынке. По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, характеристики 160-Мп сенсора очень похожи на параметры 200-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HPX оптического формата 1/1,4 дюйма.

Ранее сообщалось, что в серию Honor 80 войдут смартфоны Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro, которые будут основаны на платофрмах MediaTek Dimensity 1080, Qualcomm Snapdragon 778G+ и Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно. Официальный релиз новинок от Honor запланирован на 23 ноября.