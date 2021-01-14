Официально: Honor V40 получит 50-Мп камеру

Компания Honor опубликовала тизер-видео, раскрывающее некоторые характеристики флагманского смартфона Honor V40. Как и предполагалось, аппарат получит тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макрокамерой на 2 Мп и датчиком глубины сцены разрешением 2 Мп.

Также аппарат должен получить производительную платформу Dimensity 1000+ с графикой Mali-G77 MC9, 6,72-дюймовый экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц. Официальная презентация Honor V40 запланирована на 18 января.
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