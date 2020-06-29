Официально: Honor X10 Max получит аккумулятор на 5000 мАч

Китайский бренд Honor опубликовал новый постер смартфона Honor X10 Max, который раскрывает ёмкостью его аккумулятора – 5000 мАч. Официальная презентация этого планшетофона ожидается уже 2 июля.

По данным китайского регулятора TENAA, аппарат оснастят 7,09-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, соотношением сторон 19:9, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, пиковой яркостью 780 кд/м2 и поддержкой технологии RGBW, платформой MediaTek Dimensity 800 5G, 6/64 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, батареей емкостью 4900 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, стереодинамиками, фронтальной камерой на 8 Мп и предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI. Масса устройства составит 227 г, а размеры – 176,46:84,91:8,3 мм