Официально: Huawei nova 8 представят 23 декабря

Компания Huawei официально объявила о том, что смартфоны линейки nova 8 будут представлены 23 декабря. В тот же день дебютирует смартфон Enjoy 20 SE. Huawei nova 8 приписывают новенькую платформу MediaTek Dimensity 700, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 60 Гц, врезанную в экран одинарную фронтальную камеру разрешением 16 Мп, батарею емкостью 4000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Цена nova 8 и nova 8 Pro составит около 460 и 610 долларов.